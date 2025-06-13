嗨喊先進晶片在法製造！馬克宏點名鴻海合作助陣

馬克宏表示，法國政府正與Thales、Radiall及鴻海建立合作夥伴關係。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前在巴黎舉行的VivaTech科技大會上表示，法國必須生產世界上最先進的半導體，以確保其在全球科技供應鏈的地位。除了先進晶片製造，馬克宏也親自點名，法國政府正與Thales、Radiall及鴻海建立合作夥伴關係。據悉，這三家公司將在法國建立一座半導體封測廠。

外媒《Invezz》報導，馬克宏在與輝達執行長黃仁勳及Mistral執行長Arthur Mensch的同台座談中指出，法國應具備2至10奈米晶片的生產能力。此舉正值法國與歐盟試圖擺脫對外國晶片供應商（特別是亞洲業者）的依賴。當前全球5奈米以下晶片幾乎由台積電與南韓的三星主導。馬克宏坦言，若要達成目標，法國可能需要像台積電或三星這樣的全球龍頭在當地設廠，就如同這兩家公司在美國所做的投資。

請繼續往下閱讀...

報導指出，馬克宏在談話中提及，意法半導體（STMicroelectronics）作為法國半導體產業的起源之一，奠定法國半導體產業往前邁進的根基。儘管該公司目前主力為汽車用晶片，並未涉足高階AI晶片，仍象徵法國具備進一步發展的潛力。

馬克宏也指出，法國國防工業大廠泰雷斯（Thales）、全球化製造商雷迪埃（Radiall）與台灣的鴻海集團，將在法國建立一座半導體封測廠，馬克宏表示，希望能說服這些企業不僅停留在測試階段，更進一步推動全製程生產，使晶片製造實力真正扎根於法國。

此外，在半導體布局之外，法國也正擴大其人工智慧基礎建設。同一天，黃仁勳宣布與Mistral AI達成合作協議，將在歐洲共同打造以AI為核心的雲端運算平台。這項合作延續了馬克宏於今年2月宣布的投資承諾，盼未來幾年法國AI產業將吸引1090億歐元的私人資金投入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法