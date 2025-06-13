王道銀股東常會通過配發現金股利0.5元

王道銀行董事長駱怡君主持2025年股東常會（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀行（2897）今（13）日召開股東常會，會中通過2024年盈餘分派案，將配發普通股每股新台幣0.5元現金股利。

王道銀行2024年個體財務報表稅後淨利28.56億元，每股盈餘（EPS）1元，可分配盈餘2.6億元，普通股每股配發現金股利0.5元。王道銀行指出，甲種特別股應付現金股息8382萬元、乙種特別股應付現金股息3614萬元，依據2025年3月底已發行流通在外股數計算，普通股現金股利共13.91億元，分配後期末未分配盈餘為27.51億元。

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面對經濟環境的波動與挑戰，王道銀行董事長駱怡君表示，將積極應對、控管風險，調整業務營業目標及重點策略方向，包括持續優化獲利結構，提升資本使用效率，強化資產負債管理效益、完善數位轉型及強化數位商業模式，並加速推進海外佈局、深耕永續發展。

王道銀表示，除了持續為股東創造更大價值，也不斷強化公司治理，日前在臺灣證券交易所「2024年度公司治理評鑑」中獲評為「上市公司前5%」、「金融保險類前10%」，表彰該行對公司治理及所有股東的永續經營責任。

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