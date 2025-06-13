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加油族注意！下週國內油價估持平或降0.1元

2025/06/13 13:49

下週油價估持平或降0.1元。（記者林菁樺攝）下週油價估持平或降0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價有望降價！國際油價因美中重啟貿易談判、中東緊張情勢升溫而上揚，中油持續啟動平穩機制，預估下週油價與本週持平或小降0.1元。

國際油價因美中重啟貿易談判、中東緊張情勢升溫上漲。

中油累算至6月12日的調價指標7D3B週均價為67.80美元，較上週65.18上漲2.62美元。

本週新臺幣兌美元匯率為29.871元，較上週29.960元升值0.089元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.6元。

中油啟動平穩機制後，實際預估下週汽油不調整或調降0.1元、柴油調漲0.2-0.3元。

若按實際預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6或26.5元、95無鉛汽油每公升28.1或28元、98無鉛汽油每公升30.1或30元、超級柴油每公升25.3或24.4元。

實際調整金額有待週日中午12點以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公佈為準。

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