士電重電訂單滿 新竹持續擴2座新廠、美國設廠持續評估

士電總經理謝漢章。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／新竹報導〕重電大廠士電（1503）今天召開股東會，執行長兼總經理謝漢章表示，美國是外銷最大市場，但因產品、市場多元，關稅也多由客戶吸收，因此影響有限；士電看好未來10年重電發展與訂單消化，台灣新竹廠擴建新增2座廠房外，美國也持續尋找合適夥伴、評估設置小型變壓器廠。

謝漢章指出，士電外銷、產品市場多元，包括自動化、開關設備、變壓器等，其中，美國市場佔外銷約30-40%最大，其他還有加拿大、日本、菲律賓、泰國、越南，中東則有沙烏地、土耳其地區；去年外銷含海外市場營收貢獻首度突破100億元，看好今年外銷仍會會長。

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謝漢章解釋，關稅對士電而言，不會大到受不了，且士電也和主要客戶協商，關稅造成供應端成本壓力，但客戶需求端迫切，大部分客戶都願意吸收關稅，關鍵是士電有品質，並可如期交貨。

匯率部分，謝漢章表示，美元交易會影響，包括應收帳款評價與美元存款會有匯損，但士電材料採購進口也是用美元計價，和客戶之間也有物價調整機制，匯率沒有造成太大衝擊。

談到營運展望，謝漢章指出，目前重電訂單能見度已到2027年，也開始新接2028年訂單，因應訂單需求，新竹廠也斥資23億元，擴增2座新電力級特高壓大型變壓器廠，今年8月、明年陸續啟用，兩廠產能可增30-40%。

謝漢章分析，重電擴廠要因應到2035年的長期發展，台灣有電網汰舊換新需求，不論能源政策怎麼調整，電網穩定是關鍵問題；此外，各國IDC資料中心陸續台設立，謝漢章直言，「產業AI化」，都需要很多電力，且台灣原本的高科技、半導體蓬勃發展，台灣市場就有這些支撐。整體而言，士電今年營收、獲利都能達到目標，今年較去年成長。

外界關切美國市場，他說，美國實施對等關稅，也是盼製造業回美國設廠，美國不管在基礎建設，能源發展、AI算力中心等都廣泛設置，需要很多發電、配電設備，且未來十年、二十年，重電設備就是不斷汰舊換新；是否前往美國設廠，謝漢章表示，大型變壓器需要成熟工藝、技術，並不容易，在對等關稅出來後，確實有更加速積極評估小型變壓器產品設廠，但會尋求美國當地有售後服務、維運或是有製造背景夥伴合作。

另外，輝達宣布在北市科興建海外總部研發中心，謝漢章認為，士電的辦公大樓等資產淨值會增加，而出租給天母SOGO百貨，會因百貨營業額增加，收益增加，但輝達同時會有搶才效應，薪資水平也會提升，不過士電每年也會因軍公教、CPI等因素續調薪。

士電今股東會通過每股配發現金股利4.5元，謝漢章表示，公司朝每年努力提升配息回饋股東目標邁進。

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