小股東不滿股利配發率 富邦金蔡明興：金融業走得遠才會贏

富邦金控今舉行股東常會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控今召開股東常會，有股東發言不滿今年股利配發率僅41.8%，不如同業。富邦金控董事長蔡明興表示，他自己也是股東，大家目標一致；他認為明年接軌後，金管會對壽險業的配息應會以較開放的態度看待。

富邦金去年每股盈餘10.77元，配發現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計配發4.5元，股利配發率41.8％，總股利暨現金股利均創歷史新高。

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但股東會上，小股東指出，相較國泰金每股盈餘7.29元，配發現金股利3.5元，盈餘配發率48％；中信金每股獲利3.64元，現金股利2.3元，盈餘配發率約63.18％，直指富邦金是金控龍頭，股利配發率卻不如同業。

對此，蔡明興說明，金融業規定多，獲利須先提列10％法定盈餘公積，再提列20％特別盈餘公積，再加上各種準備金，並不是獲利都可以100％分配股利。

此外，富邦人壽原訂上繳210億的股利，但金管會最後只核准150億元。蔡明興說，人壽要有更多配息空間，金控才有能力配息。過去這幾年獲利都是保留特別盈餘公積，富邦金淨值約9000億，金控居冠。

但蔡明興說，雖然金控帳上未分配盈餘3400億元，但現金要從子公司上繳，如果子公司不能配息就沒錢，像今年沒從子公司收到這麼多的配息，配發的股利還需要借錢，而借錢也不能借太多，要有保守謹慎原則，這是比較平衡的股利政策。

蔡明興談到，金融業常遇到風暴，像5月新台幣強升帶來的匯損，如果淨值不夠大，RBC就可能會無法達到法定標準，像現在富邦人壽的RBC和淨值都是高的，就屬於比較舒適的情況。

他說，金融業長期來看，穩健的原則十分重要，最後存在的人就是贏家，因此在股利政策上，必須平衡短期股東利益跟長期公司穩健目標。但他強調是經過多方面考慮，希望公司走得遠。金融業走得遠才會贏，不是走得快的。

蔡明興坦言，配發股利上，讓股東委屈，但包括他自己也是股東，所以他跟所有股東目標是一致，都希望未來現金股利的配發能持續增加。

他也回憶父親蔡萬才在世時，每次配息都說怎麼配這麼少？不多配一點，我們股票那麼多，多配一點不是很好嗎？

蔡明興說，明年壽險接軌後，資產負債評價完全顯現出來。他認為，到時候金管會對配息應會抱持比較開放態度。他強調，想給股東更好的配息配股，也跟各位股東保證，將會朝此方向努力。

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