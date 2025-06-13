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家禽電宰廠超秦6月中登錄興櫃 今年屠宰量上看2000萬隻

2025/06/13 13:07

北台灣最大家禽電宰場超秦（8345）預計6月18日登錄興櫃，每股參考價35元。（記者楊雅民攝）北台灣最大家禽電宰場超秦（8345）預計6月18日登錄興櫃，每股參考價35元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕北台灣最大家禽電宰場超秦（8345）預計6月18日登錄興櫃，每股參考價35元，超秦董事長卓靖倫表示，台灣白肉消費量大於紅肉，這幾年消費量仍維持正成長，超秦去年白肉雞年屠宰量達1865萬隻，今年目標可望超越2000萬隻。


卓靖倫表示，超秦創立於1985年，今年邁入第40週年，去年營收為35.9億元，稅後淨利1.30億元，每股盈餘2.68元，白肉雞年屠宰量達1865萬隻，供應量2.9萬噸。


根據農業部統計，2022年台灣人均每年禽肉消費量高達43公斤，國產白肉雞年屠宰量已由2014年的1.96億隻，成長至2024年的2.71億隻，供應量亦從29.8萬噸提升至43.3萬噸，年複合成長率達3.8%，顯見白肉雞市場需求穩定成長，預估2025年可望再創新高。


卓靖倫指出，超秦自2018年起導入AI智慧農業與數位技術，精準掌握雞隻規格，將雞隻規格滿足率從70%提升至88%，進而規劃最佳銷售組合，同時針對通路與客戶需求，積極開發客製化產品。


在量販超市推出家庭適量、精緻包裝商品，並為連鎖餐飲品牌提供風味開發及肉品加工服務，降低後場備料成本，同時強化出餐品質穩定性，如雞腿排肉切片年銷售量已超越300萬盒，帶動加工與即食商品營收占比從10%攀升至14%，中期目標營收占比要提高至20%。


他指出，隨著AI科技深化應用與策略聯盟優勢持續發揮，可望在連鎖量販超市、連鎖餐飲客戶銷售比重提升，帶來營運成長動能，且在白肉雞市場穩定成長與加工和即食商品快速發展下，相關效益將於2025年逐步顯現。

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