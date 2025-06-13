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嘉澤：上下半年營收48：52 AI貢獻不如預期

2025/06/13 12:29

連接器族群股王嘉澤今日舉行股東常會，董事長朱德祥看衰今年AI貢獻。（記者方韋傑攝）連接器族群股王嘉澤今日舉行股東常會，董事長朱德祥看衰今年AI貢獻。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器族群股王嘉澤（3533）今日舉行股東常會，董事長朱德祥會後表示，公司目前尚未因美國關稅政策感受到實質衝擊，但受到新台幣升值影響，第2季將出現匯損，加上AI伺服器新品架構調整，今年來自AI相關產品的營收貢獻恐不如預期。

朱德祥指出，整體來看，下半年營運可望優於上半年，預估營收比重約略為48比52，其中NB應用相對穩定，PC市場則預期第3、4季會出現拉貨潮，傳統旺季效應仍有支撐力道。

不過，匯率變化對獲利造成不小壓力。他表示，公司約70%營收以美元結算，新台幣每升值1%，將影響毛利率下滑約0.3個百分點，第2季已可預見會有匯兌損失。嘉澤先前也曾預估全年營收將因匯率因素下調5%至6%，毛利率也將同步下修2至3個百分點。

AI伺服器方面，朱德祥坦言，原本預期今年相關產品營收占比可達5%，但由於輝達GB300架構設計調整，導致部分連接器與UQD（水冷快接頭）應用機會遞延，實際貢獻恐不及預期，「目前看起來不到2%。」

朱表示，現階段相關樣品仍在測試中，下一代產品亦同步開發中，與客戶合作持續進行中，預期明年將有機會重啟成長動能。此外，公司也在探索機器人領域的新應用機會，力拚切入新興市場。

回顧上月嘉澤在證交所法說會中指出，除AI伺服器規格升級推升平均單價外，公司也已切入特殊積體電路（ASIC）平台與第5代外圍組件快速互連產品，並看好中國電池管理系統業績未來3年成長潛力，越南產能比重亦正持續拉高，以強化全球供應韌性。

儘管AI動能短期受挫，嘉澤強調將持續深耕高階伺服器連接器與關鍵零組件市場，靜待客戶設計案與市場需求重啟的拐點來臨。

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