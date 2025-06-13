央行出手了！台幣一度狂升逼近29.5元，午盤急轉貶暫收29.675元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受美國通膨數據疲弱影響，市場對於聯準會降息預期升溫，使美元指數連兩日下殺，非美貨幣大漲，新台幣兌美元匯率延續昨日強勁升值走勢，一開盤勁揚逾1.5角，逼近29.5元關卡，惟央行隨後進場，台幣升幅快速收斂，並由升轉貶，中午暫時收在29.675元、貶值1.5分，台北外匯經紀公司成交量放大至14.3億美元。

美國5月通膨率包括消費者物價指數以及昨日公布的生產者物價指數皆低於預期，市場認為聯準會可能會比預期更早恢復降息，美元指數一度失守98價位，來到3年新低。

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台幣繼昨日勁揚逾2角後，今日開盤直接飛越前波高點29.59元，最高觸及29.502元，升值1.58角。不過隨美元指數重新站回98、主要亞幣紛紛轉升為貶，央行也擴大調節力道，台幣中午瞬間翻黑，盤中震盪逾1.7角。

由於台股今日開低走低，與主要亞股同步下跌，午後可觀察外資動向，是否獲利了結轉為賣股、匯出。

主要亞幣方面，韓元昨日升勢最猛，狂飆逾1%，今早也率先翻黑，目前跌幅也有1%左右；日圓兌美元匯率早盤則是先衝上142.78後又貶回143.74，整體亞幣震盪幅度皆擴大。

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