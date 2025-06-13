匯損衝擊股東憂凱壽續虧 凱基金董座為獲利「掛保證」

凱基金控今日召開股東常會，由凱基金控暨凱基人壽董事長王銘陽（中）主持，會中通過113年度盈餘分派案，每股分派現金股利新台幣0.85 元及股票股利0.10 元（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（13）日召開股東常會，小股東關注近期壽險公司因美元走弱導致的匯損，進而拖累金控獲利，詢問子公司凱基人壽未來的獲利表現，凱基金控暨凱基人壽董事長王銘陽向股東「掛保證」，過去人壽是所有子公司中最賺錢的，「將來也會是」。

凱基金控今日召開股東常會，會中通過113年度盈餘分派案，每股分派現金股利0.85 元及股票股利0.10 元；並完成董事改選。

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凱基金控113年度合併稅後淨利335.5億元，為歷年同期次高、年增77%，每股盈餘1.97 元，合併股東權益報酬率（ROE）回升至11.8%。集團旗下主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信業務維持穩健。

雖然凱基人壽113年度受惠於投資收益上揚、避險成本改善及保費收入成長，推升獲利成長達118%，但因5月新台幣兌美元急升，造成嚴重匯，凱壽5月稅後即虧損79.97億元，拖累金控母公司5月由盈轉虧、稅後虧損73.63億元，引發小股東擔憂，關注未來凱基人壽是否會繼續虧損？

對此，王銘陽表示，壽險持有很多外幣資產，因此5月出現很大虧損，對經營團隊也是很大的shock，不只須從投資面考慮，也必須從商品面考慮。

他解釋，過去這段期間，壽險面臨現金流問題，因國內投資環境改變，過去投資人只買保單，但後來發現有ETF可投資，也可以投資國外，導致壽險公司發生「解約潮」，解約潮對壽險公司而言就是現金流出，因此必須盡速發展其他商品替代，讓資金可以再流進來。

不過，匯率風險還是存在，因此需重新擬定商品策略，將來會在外部通路上，加強推動外幣保單，避免外幣匯兌損失，同時推動投資型保單，可使公司承擔較小的風險，另外也積極推動分紅保單，凱壽原本就是全市場第1個推出分紅保單的公司，現在再次推出，好處是70%盈餘歸保戶，也算風險分散。

投資面上，王銘陽表示，經營團隊會密切監控匯率變化，隨時調整避險比率，至於投資人關注「人壽是否會繼續虧損？」王銘陽表示，「當然不希望繼續虧損」，強調整個團隊會繼續努力，讓人壽持續賺錢，他表示，過去壽險是所有子公司中最賺錢的，「將來也會是」。

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