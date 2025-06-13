波音股價下跌近5％ 執行長重振公司道路艱難

企圖重振波音的執行長奧特伯格面對許多困難，諸如財務問題、安全問題、法律糾紛等。（路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音夢幻客機12日從西部城市阿默達巴德起飛不久後墜毀，機上只有1人倖存下來。在此墜機事件發生前，該機型一直是洲際旅行的主流機型，並擁有堪稱典範的安全記錄。週四紐約股市收盤時，波音股價下跌近5%，這無疑是對波音的重大打擊。企圖重振波音的執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）面對許多困難，諸如財務問題、安全問題、法律糾紛等。

根據《紐約時報》報導，波音去年每月虧損近10億美元（約台幣295.8億元）。2024年阿拉斯加航空的波音客機艙門在飛行途中脫落，波音被迫支付1.6億美元（約台幣47.3億元）的賠償金。此前波音還與西南航空就其737 Max機隊長期停飛造成的經濟損失，達成4.28億美元（約台幣126.6億元）的和解協議。

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印度航空一架載有242人的波音夢幻客機12日從西部城市阿默達巴德起飛不久後墜毀，機上只有1人倖存下來。（歐新社）

除了嚴重的財務問題外，波音安全實務也面臨嚴峻的質疑。負責品質控制的前波音員工巴內特（John Barnett）告訴《BBC》，生產線上的工人在壓力下為飛機安裝不合格的零件。波音否認了他的說法。

另一位舉報人工程師薩利普爾（Sam Salehpour）向美國政界人士說，他在表達對波音飛機安全性的擔憂後受到騷擾和威脅。對此波音聲稱報復行為被嚴格禁止，並強調自1月後員工舉報數量增加了500%以上，表明公司正朝著建立一種不懼報復的穩健舉報文化邁進。

波音公司還捲入了一系列與印尼和衣索比亞墜機事故相關的法律糾紛。上個月該公司與美國司法部（DoJ）達成協議，幾乎避免了刑事起訴。美國司法部稱，波音將承認「合謀妨礙和阻止」美國聯邦航空管理局的調查，並將支付超過11億美元的罰款（約台幣325.4億元）。

波音高階主管團隊在過去幾年經歷重大改組，波音現執行長奧特伯格一年前重出江湖，試圖重振波音，但如今他被迫面對新重大難題。

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