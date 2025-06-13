廣達拍板衝刺量子電腦 林百里：十年一劍剛剛好

廣達董事長林百里（右起）今日主持股東會，副董事長梁次震、財務長楊俊烈列席參加。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕量子電腦發展備受科技界關注，廣達（2382）董事長林百里今日在股東會後受訪時表示，目前全球對量子電腦的期望雖高，但技術與應用仍存在落差，真正落地至少還要十年。他形容，「我們現在開始磨劍，十年磨一劍剛剛好。」

林百里指出，雖然外界對於量子電腦成熟的時間點有著不同的預測，但多數共識落在10到15年之後，「這樣的時程也合理，我就可以繼續賴皮10年才退休了」，目前廣達於量子技術已攜手產業鏈啟動相關研究與佈局。

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林百里坦言，目前市場對量子電腦仍存在認知混淆，許多業者投入的是模擬運算或演算法平台，並非真正的量子邏輯架構。他強調：「當然是要量子的量子電腦，量子的量子電腦才是我們客人所要的。」

對於模擬型量子平台，林百里態度明確，直言其應用價值有限，「模擬其實沒有實際大用途啦，是做study（學術研究）而已，並不是應用」。只有真正具備量子邏輯、超越古典電腦架構的實體系統，才具備解決現實問題的潛力。

林百里指出，量子電腦與傳統電腦在運算邏輯上有本質差異，「Classic Computer（古典電腦）是處理0和1的二進位，量子電腦的運算邏輯則更像是不同進位邏輯的融合。」他幽默地比喻：「電子是二進位，人是十進位，因為有十根手指，八爪魚就是八進位。」

儘管技術成熟度持續提升，林百里仍然強調，應用端需求是否與技術「對點」才是關鍵，「你要應用的需求，跟技術的能力剛好碰上，才有上機。」換言之，即便技術就緒，若無對應的應用需求，市場仍難起飛。

對於廣達目前的佈局方向，他保留部分細節未公開，但透露公司採取「見招拆招」的策略，根據市場與技術進展彈性調整方向。「我們在研究的時候、做調查的時候，好像越來越成熟了，但距離應用還多久，不是那麼清楚。」

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