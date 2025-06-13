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玉山金舉行股東會 通過配發股利1.3元

2025/06/13 11:42

玉山金今天舉行股東會，由董事長黃男州（圖中站立者）主持，會中通過配發股利1.3元。（圖為玉山金控提供）玉山金今天舉行股東會，由董事長黃男州（圖中站立者）主持，會中通過配發股利1.3元。（圖為玉山金控提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金今日召開股東常會，由董事長黃男州主持，會中通過配發現金股利1.2元、股票股利0.1元，總計1.3元。玉山金總經理陳茂欽表示，藉由「有機成長、策略聯盟及審慎併購」，成長至現今規模，玉山金資產不僅突破4兆，市值更排名全臺灣上市公司前20大。

在財務指標方面，陳茂欽表示，玉山金控淨收益761.45億元，稅後盈餘261.28億元均創歷年新高，年成長20.26%，EPS 1.63元、ROA 0.68%、ROE 10.68%，資本適足率132.66%。

子公司玉山銀行、玉山證券、玉山創投稅後盈餘分別為245.52億元、21.77億元及2.56億元，銀行及證券ROE分別為10.05%及25.91%，證券ROE為市場金控旗下證券第一名，整體表現良好。

業務指標方面，玉山金控總資產穩健成長，達4兆682億元。2024年底玉山銀行總存款為3兆3429億元，成長10.73%，其中外幣存款折合新臺幣1兆1521億元；總放款2兆3365億元，成長12.08%；財富管理淨手續費收入為134.99億元，成長44.8%。證券現貨市佔率1.81%、融資市佔率2.70%，主、協辦承銷件數44件。資產品質長期保持良好，逾期放款比率0.14%，放款覆蓋率868.88%。

陳茂欽指出，精準的策略與高效的執行力，是企業成敗與否的決定性因素。第四個十年，玉山以風險管理為核心，持續強化3大核心優勢「專業領先、服務卓越、顧客信任」，並聚焦4大關鍵發展策略「壯大金控版圖、壯大銀行版圖、科技及綠色雙軸轉型、培育下一世代領導梯隊」。

此外，壯大金控版圖方面，陳茂欽表示，玉山過往藉由有機成長、策略聯盟及審慎併購，成長至現今規模，玉山金控資產不僅突破4兆，市值更排名全臺灣上市公司前20大，除銀行穩健成長外，證券也必須發展為金控第二成長引擎。展望未來，因應政府「亞洲資產管理中心」政策及臺灣保險業接軌IFRS17及ICS2.0規範，玉山也將審慎評估證券、投信及保險業務併購或策略合作，打造完整的金控版圖。

在銀行方面，陳茂欽說，第四個十年玉山銀行目標要成為具特色的區域性銀行，海外布局及高端顧客經營是重中之重。

其中，玉山銀行海外分子行2024年稅前獲利首次突破100億，再創歷史新高，隨著2024年吉隆坡辦事處及熊本出張所陸續開業，目前玉山銀行在11個海外國家地區有33個營業據點；另外，金管會也已經核准玉山設立美國達拉斯辦事處、加拿大多倫多分行及印度孟買分行，玉山將持續完善亞太布局，打造亞洲跨境金融平台，成為顧客前進海外的最佳靠山。

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