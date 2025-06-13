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安泰銀股東會通過0.38元現金股利 全面改選9席董事

2025/06/13 11:11

安泰銀今（13）日召開114年股東常會，由董事長俞宇琦（中）主持。（業者提供）安泰銀今（13）日召開114年股東常會，由董事長俞宇琦（中）主持。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕安泰銀（2849） 今（13）日舉行114年股東常會，通過113年度盈餘分配案，每股配發現金股利幣0.38元，並進行董事改選，本屆獨立董事比例達3分之1，新任董事任期3年，至民國117年屆滿。

安泰銀113年營業淨收益55.44億元，稅後淨利13.26億元、年增20.4%，每股盈餘 （EPS） 0.68元。董事長俞宇琦指出，近2年安泰銀積極強化風險治理，優化資產配置與結構，進而提升資產品質。安泰銀截至113年底，資本適足率16.42%，第一類資本比率為15.26%，2大關鍵資本指標已連續3年位居本國銀行第2名，優於本國銀行平均的15.04%及11.81%。

永續發展表現方面，113年溫室氣體排放量為4122.9噸二氧化碳當量、年減7.1%，已取得溫室氣體聲明確信報告。113年綠色授信餘額達新台幣121億元，年增14.2%；永續績效連結授信餘額154億元、年增達113.5%。永續發展債券部位成長43.4%，進一步強化在永續投資領域的佈局。

新任總經理徐世偉年初上任，上任後4個月以來，已主持逾20餘內部座談會，與全行員工面對面溝通，徐世偉表示，做為一家中小型的銀行，唯有充分凝聚所有同仁的共識與戰力，才能發揮1+1大於2的效果，為迎接安泰下一個輝煌的十年做足準備。

安泰銀今日的股東常會完成董事全面改選，本次選出9席董事，其中獨立董事3席，佔比達3分之1，確保董事會決策的獨立性與客觀性。新任董事包括俞宇琦、Zhang Yumeng （張雨濛）、英屬蓋曼群島商OLHE Cayman LimitedPartnership、蔡文賢、林子瑞、葉孟恆，及獨立董事李治平、Kwok Yin Yee、呂政璋。

安泰銀表示，新一屆董事會的組成，不僅體現安泰銀對公司治理的重視，更展現其積極引進外部專業力量，以應對未來挑戰並把握發展機遇的決心。

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