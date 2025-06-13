第3代進入董事會 國泰金蔡宏圖：美關稅最終將妥協 估台灣今年GDP保2％

國泰金控今舉行股東常會。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今舉行股東常會，董事長蔡宏圖致詞時談到，美國關稅變成連續劇，恐將影響美國當地消費，但他認為最終將會走向妥協，並預估台灣GDP仍能保2%。此外，今年國泰金股東會進行董事改選，蔡家第3代，包括蔡宏圖長子蔡宗翰和蔡政達長子蔡宗諺雙雙當選董事。

蔡宏圖表示，國泰金過去一年經營雖然非常辛苦，但成果不錯，每股配息3.5元。新的一年，美國提出的關稅政策是震撼彈，在多國協商後變成一齣連續劇，連美國都不知道最終結果，希望對台灣影響能降到最低，業界也都有在準備，關稅影響是多重面向，不只製造業，連金融都受到影響。

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他指出，關稅影響重大，最終會走向妥協，讓大家都能接受的結論，美中倫敦談判也有架構，因此大家可以拭目以待。

對於台幣匯率5月強升，蔡宏圖也說明，5月初兩天台幣升了9%，大家措手不及，約在30元左右穩定一個月，昨天又升值5毛，過去一個多月以來，金融壽險製造業對匯率避險措施，都有佈局上的調整，因應比較適宜。

蔡宏圖指出，由於5月升值太短、太快來不及反應，因此對數字上有很大影響，這次不會像過去如此劇烈，但仍要小心應對，金管會也實施暫行策略，壽險避險每天每一年都要做好避險。

蔡宏圖認為，美國關稅政策的後續，未來將會影響美國當地的消費者，美國人是否願意多付20~30%來消費，也將牽動貿易流通；對經濟成長而言，台灣GDP保2%沒有問題，美國經濟成長就不能確定，美中兩大經濟體須要持續許關注。

他提到，國泰金繳出的5月成績單差強人意，但還是可以接受，下半年不確定因素減少後，對未來規劃能力仍可以有期待。

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