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直言看衰人型機器人 林百里曝原因：難做、貴、沒客人

2025/06/13 11:09

廣達董事長林百里指出，人型機器人目前仍處於「難做、貴、沒客人」的階段。（記者方韋傑攝）廣達董事長林百里指出，人型機器人目前仍處於「難做、貴、沒客人」的階段。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI科技浪潮推升全球對人型機器人的想像與關注，不過，廣達（2382）董事長林百里今天在股東會後受訪時持保留態度，他指出，人型機器人目前仍處於「難做、貴、沒客人」的階段，「這麼複雜的機器人去做家裡的工作，好像不太划得來」，因此廣達尚未正式投入此項目，而是專注在智慧製造應用，例如開發高精度的機器手臂。

林百里表示，當前許多企業積極研發人型機器人，技術也不斷演進，但應從商業價值角度出發審慎評估投入。雖然機器人領域話題熱絡，「講好的人很多，講不好的人也很多」，但實際從企業經營者角度來看，若產品無法帶來市場與營收，「CP值高不高」才是關鍵。

對於市場多方追捧人型機器人將能進入家庭、照護等場域，林百里語帶保留地說，真正落地仍面臨極大挑戰。「我還是相信比較 special purpose（特定用途）的機器人比較有價值」，以廣達為例，公司多年深耕智慧製造領域，持續投入機器手臂的升級與AI結合，才是目前能夠變現的技術發展方向。

林百里進一步指出，雖然AI演算法進步快速，機器人的本體結構卻日益複雜，造成硬體成本高昂，「技術一直在進步，進步是在於AI部分。機器部分是越來越複雜，很貴」，這樣的成本結構，使得人型機器人難以在短期內達成普及。

林百里點出，廣達之所以尚未投入人形機器人開發，主因在於現階段市場尚未成熟，技術難度又高。「難做、又貴、又沒有客人，所以我們還在研究中，沒有參加這個項目」，且公司一切發展仍需對股東負責，「明知不可為而為之，都會被修理。」

面對外界對人型機器人的高度期待，林百里也不諱言，距離實用化尚有漫長路途，「你說人型機器人，這世界有好多家業者在做，但哪一家做大？好像沒有」，而關於20年後的發展前景，「beyond my imagination（超越了我的想像範圍）」，「20年後我96歲了，這種太遠的事情，對我來講，還是不要想那麼遠比較好。」

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