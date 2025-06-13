宜特董座：AI相關驗證分析案多 下半年樂觀看待

宜特董座表示，AI相關驗證分析案多，下半年樂觀看待（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子產品驗證服務廠宜特（3289）今召開股東會，通過各項報告與承認去年盈餘分派案，季股利合計4.3元；展望今年下半年營運，董事長余維斌樂觀看待，認為AI市場暢旺，帶動相關驗證分析需求，目前客戶的委案服務需求很多，期望貢獻下半年營收增長。

宜特去年全年合併營收達43.46億元、年增14%，稅後純益4.68億元、年增49.27%，營收與獲利皆創歷史新高，每股稅後盈餘6.5元。依各季配發現金股利合計4.3元。

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余維斌表示，「宜特2.0」將以五大解決方案引領產業創新，涵蓋「汽車電子驗證」、「太空環境測試」、「AI高速驗證與訊號模擬測試」、「先進製程與封裝」、「智慧即時全球可靠度驗證」，全面提升產品可靠度與市場競爭力。

他指出，宜特正致力於協助車用電子產品符合國際標準，建構亞洲最完整的太空環境測試實驗室，優化AI高速訊號測試，布局先進製程與封裝解決方案，並將於今年推出智慧可靠度驗證中心，以創新技術驅動產業發展，助力客戶搶占市場先機。

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