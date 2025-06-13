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祥碩股東會 總座林哲偉：全年成長動能健康

2025/06/13 10:29

祥碩今日召開股東會。（祥碩提供）祥碩今日召開股東會。（祥碩提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕 高速傳輸IC廠祥碩（5269）今日召開股東會，會中通過每股配發30元現金股利案，盈餘配發率58%，祥碩總經理林哲偉表示，展望下半年，市場動能良好，第三季（不含剛完成併購的techpoint營收）仍可優於第二季，全年營收成長動能健康。

祥碩表示，在今年Computex展出的PCIe ASM58000系列，客戶反應良好，祥碩藉由於PC主機板市場的深厚根基，可將PCIe Packet Switch拓展至邊緣運算、AI PC、工業電腦 （IPC）、監控、網路儲存伺服器 （NAS）、擴充卡、嵌入式系統以及部分伺服器應用等領域，相關市場對成本效益、功耗、以及特定通道數配置有著不同的需求，尤其以需要穩定擴展性為重要考量。至於PCIe Gen5方面，祥碩將鎖定AI Server應用，同時透過兼具USB、PCIe及SATA的技術及產品，提供給客戶完整的擴充互通傳輸解決方案。

在邊緣AI運算部分，祥碩USB4 裝置端控制晶片ASM2464PDX，基於高於 USB-IF 基本規範支援至 PCIe Gen4規格，實現與外接 GPU的高速連接，將高階AI運算資源外掛化、彈性化，讓邊緣裝置可即時處理AI任務並兼具高性價比；包含顯示卡、Wi-Fi 無線網路卡、超高速乙太網路卡等 PCIe 介面擴充卡，皆能透過 ASM2464PDX 彈性運用，目前市場已有多家客戶採用並量產。USB4 ASM4242主控端晶片持續放量，毛利穩定，祥碩USB4 V2已完成實體層開發，會視市場動態及客戶需求調整進展。

祥碩6月營收將開始納入甫併購完成的美商IC設計公司Techpoint，之後約10%~15%營收來自於合併貢獻，Techpoint整體毛利平均約為53~55%，客戶輪廓涵蓋中、日、韓國及台灣。合併初步會朝產業鏈整合，強化上下游議價能力；中長期則往數位與類比整合綜效，開發下一代影像晶片，開拓更多市場。另外，Techpoint總部在美國，強化祥碩全球運籌的資源。

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