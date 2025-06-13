晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

IBM擬推全球首台大規模容錯量子電腦 運算能力高出2萬倍

2025/06/13 10:31

IBM宣布，將研發全球第一台大規模容錯量子電腦「IBM Quantum Starling」。（業者提供）IBM宣布，將研發全球第一台大規模容錯量子電腦「IBM Quantum Starling」。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕IBM今天宣布，將研發全球第一台大規模容錯量子電腦「IBM Quantum Starling」（代號：椋鳥），朝向可落地、可擴展的量子運算邁出重要的一步。IBM發展量子電腦多年，此次公布最新量子運算發展計畫，顯示IBM研發實用級容錯量子電腦的企圖心。

IBM Quantum Starling預計於2029年在美國紐約州Poughkeepsie的全新IBM量子資料中心完成研發上線，其運算能力將比現今的量子電腦高出2萬倍。要達到IBM Quantum Starling的運算狀態，需要超過1048（10的48次方，即10萬億億億億）台目前最強大超級電腦的記憶體。藉助IBM Quantum Starling的能力，使用者有望突破當前量子電腦的性能限制，充分探索其量子態的複雜性。

IBM指出，具有數百或數千個邏輯量子比特（logical qubit）的大規模容錯量子電腦，可以運行數億到數十億次運算，加速藥物開發、材料發現、化學和優化等工作，並大幅提升成本效率。

根據IBM，邏輯量子比特是容錯量子電腦的一個單元，負責儲存一個量子比特的量子資訊。一個邏輯量子比特由多個物理量子比特（physical qubit）組成，後者協同工作以儲存量子資訊，並相互監控錯誤。與傳統電腦相同，量子電腦需要容錯才能無障礙地運行大量工作負載。為此，研究人員使用物理量子比特集群，來創建比底層物理量子比特數量更少、錯誤率更低的邏輯量子比特。隨著集群規模擴大，邏輯量子比特的錯誤率呈指數級下降，以便執行更大規模的運算。

IBM表示，使用盡可能少的物理量子比特、建立更多的邏輯量子比特來運行量子電路，這對於實現規模化的量子運算十分重要。然而直到今天，研究人員尚未找到明確途徑，研發一個無需巨量工程費用的容錯系統，而最新的IBM量子運算發展計畫呈現了執行容錯標準的關鍵技術里程碑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財