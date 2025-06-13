AI玩具來了！OpenAI助攻 芭比娃娃將擁有「大腦」

外媒指出，芭比娃娃可能會獲得人工智慧升級，其大腦由OpenAI提供支持。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel）宣布，已與 OpenAI展開合作，預計首款AI人工智慧產品將於今年稍後推出。《商業內幕》報導，美泰兒正與 OpenAI合作打造人工智慧芭比玩具，芭比即將擁有「大腦」。

據報導，過去一年，美泰兒依靠電影、電視節目和手機遊戲等娛樂產品來抵銷玩具銷售放緩的影響，去年底開始也與OpenAI合作，將ChatGPT Enterprise 等 OpenAI工具納入其業務運作。

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《商業內幕》指出，川普總統的貿易政策存在不確定性，導致消費者減少支出。美泰兒在上個月撤回年度財測，並表示將提高美國部分產品的價格，以抵銷川普的關稅。美泰兒表示，將「調整」其促銷活動以節省成本。

美泰兒財務長安東尼·迪西爾維斯特羅（Anthony DiSilvestro）上個月在財報電話會議上表示，該公司今年的成本節約目標已從6000萬美元（約新台幣17.74億元）上調至8000萬美元（約新台幣23.66億元）。

美泰兒將標誌性的玩具產品導入AI技術，推動該公司股價於週四盤中一度上漲1.8%至19.59美元。

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