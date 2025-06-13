世界健身簽總特許經營權協議 巴西將躍第3大市場

世界健身宣布與巴西簽署總特許經營協議。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕連鎖健身房業者世界健身-KY（2762）宣布，其國際特許經營部門與巴西Flag Holding LTDA簽署總特許經營協議（Master Franchise Agreement, MFA），計劃未來5年內在巴西開設至50家世界健身俱樂部據點，大幅擴展巴西市場版圖，巴西將成為世界健身的第三大市場。

世界健身指出，巴西Flag Holding LTDA由執行長Flavia Almeida所領導，目前Flavia Almeida在巴西戈亞斯州（包括巴西利亞聯邦區）擁有並經營14家World Gym據點。Almeida自2012年在巴西利亞開設首家世界健身房，現更同時經營高端概念品牌「World Gym Pro」，提供包括游泳池在內的設施。

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世界健身表示，該總特許經營協議簽署完成後，授予Flag Holding在巴西其他25個州透過直營或再加盟方式，擴展World Gym的獨家權利。此戰略合作，使巴西成為繼台灣和澳洲之後，全球的第三大市場，將大幅提升World Gym在南美洲的影響力。

World Gym International將透過其先進的特許經營IT平台、系統、行銷支持及健身房發展諮詢，協助Flag Holding實現擴張目標。儘管該協議條款仍然保密，但World Gym International通常可從其國際特許經營據點，收取開發費、每月特許經營費、設備折扣費以及World Gym商品版稅。

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰透過新聞稿表示：「我們很高興與Flag Holding及Flavia Almeida合作，他們在戈亞斯州的願景與成功經驗，使其成為推動World Gym在巴西擴張的理想夥伴。這項協議是我們全球擴張策略的重要里程碑，將我們世界級的健身服務帶給南美洲更多地區。」

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