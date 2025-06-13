星宇航空張國煒：關稅、地震說挑戰大 盼全年再創佳績

星宇航空董事長張國煒盼今年再創佳績。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）今日舉行股東會，董事長張國煒表示，今年第一季不錯，第二季遇到關稅戰，下半年還要觀察，畢竟川普像瘋子一樣，每天出新招，很多在美讀書的學生不敢回來，另外，七月五日地震海嘯說法，對日本線有影響，這種消息短期對航空業都有影響，但也沒辦法，預期七月五日一翻過去，世界又不一樣，今年挑戰滿多，但希望今年獲利可以再創佳績。

張國煒說，向來重視飛安，對日前發生的飛安事件，相當震怒，因此主動向民航局報備，二個飛行員可說怠忽職守，在勿枉勿縱下，2人也已去職。此事件雖然對星宇航空有傷害，但是是值得的，如果高薪的飛行員不重視飛安，就像計程車司機一樣。

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張國煒表示，星宇去年獲利，但一路走來，可說荊棘滿布，有人說星宇航空快速擴充，但一定要給股東交代，雖然復興航空成立六十年財開國際線，但時空環境不一樣，星宇去年小賺，要真的感謝員工。

針對小股東希望可以配息，張國煒說，營運一開始就遇到疫情，虧損逾百億元，因此去年獲利仍無法配息，希望明年可以配息，今年第一季不錯，第二季遇到關稅戰，下半年還要觀察，畢竟川普像瘋子一樣。

星宇航空2024年營收355.47億元，年增58％；營業毛利71.91億元，年增83％；營業淨利23.70億元，年增394％；稅後淨利13.24億元，年增788％，每股盈餘0.53元。

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