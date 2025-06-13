台灣「2關鍵」很重要！外媒曝牽動全球經濟命運

外媒表示，台灣生產全球大多數最先進半導體，再加上其地理位置，發生的任何事情，都可能會波及全球經濟。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒表示，台灣生產著全球絕大多數最先進半導體，再加上其地理位置，雖然該國人口僅2300多萬，但發生的任何事情，都可能會波及全球經濟。

《UPI》報導，從智慧型手機、電動車到國防系統、太空船等各種領域，都能看到晶片的身影。 美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）政治學教授Steven David表示，僅台積電（2330），就製造了全球90%最先進晶片，而如果失去這些晶片，將會是毀滅性的，沒有晶片，什麼都沒有了。

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報導指出，對台灣而言，這種製造業的主導地位，不僅關乎經濟，也關乎戰略。分析家稱之為台灣「矽盾」。世界高度依賴台灣的晶片，不僅能遏止中國發動軍事攻擊，也能促使美國等盟友挺身而出，保衛台灣。

但隨著中國透過「圍臺軍演」，圍繞台灣半導體主導地位的地緣政治風險急劇上升。美國兩黨議員日益擔心，中國的入侵可能顛覆全球晶片供應鏈，並使北京獲得過大的經濟影響力。

美國對此採取措施解決這一脆弱性。2022年前總統拜登簽署《晶片與科學法案》支持國內半導體製造和研究；今年3月，川普總統宣布與台積電達成價值1000億美元的新協議，以大幅擴大其在美國的製造業務。

但Steven David在談到中國對晶片生產的攻擊可能造成的影響時表示：「美國正在亞利桑那州和其他地方與台灣合作投資建廠，但這仍將是毀滅性的。」他還指出，恐對世界經濟造成毀滅性打擊，使全球GDP下降數個百分點。

美國智庫「保衛民主基金會（FDD）」研究分析師柏南（Jack Burnham）表示，台灣與世界其他國家的貿易能力受到任何削弱，都會對全球經濟產生重大影響。

他補充：「這將擾亂半導體向各種不同行業的流動，這些行業對美國、其盟友和合作夥伴以及全球社會來說都具有極高的價值。」

除了半導體和晶片製造之外，台灣也是印度-太平洋地區的核心、是第一島鏈的第一線。專家警告，如果中國接管台灣，可能會利用台灣作為發射台，將軍事力量投射到太平洋深處，對美國利益構成直接挑戰。

柏南還說：「如果中國成功實現統一，將對美國人的日常生活產生重大影響，不僅影響錢包，還影響他們所處的政治局勢。」他表示，台灣問題關係到貿易的自由流通，這是美國經濟的重要組成部分，也關乎到美國在該地區主要盟友和夥伴的健康和穩定。

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