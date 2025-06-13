晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

儒鴻新客戶訂單倍增 品牌客戶穩定挹注下半年

2025/06/13 09:43

儒鴻董事長王樹文今天主持股東常會。（記者方韋傑攝）儒鴻董事長王樹文今天主持股東常會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）受惠「athleisure（休閒運動混搭）」與「bleisure（商務休閒兼具）」趨勢興起，產品場景界線日趨模糊，推升訂單動能。董事長王樹文表示，今年新客戶快速成長、訂單倍增，成為公司主要成長動能之一，且品牌客戶也未見下修情況，儒鴻持續以多產地布局與成本控制應對潛在關稅風險，展現穩健應變能力。

王樹文指出，隨著服裝風格朝向功能性與日常穿著融合發展，儒鴻的產品組合也逐步涵蓋更多元場景。近期新客戶成長強勁，自去年起持續加入，截至今年4月，新客戶訂單已占整體營收比重達14%，全年目標為12%至18%，目前已位於目標區間之內，市場潛力仍大。

他進一步指出，包括Lululemon在內的主要客戶表現穩定，訂單未見修正。其中有品牌客戶提出的Forecast（預測需求）甚至創歷史新高，反映終端市場仍具成長性。目前儒鴻第二季產能已全數排定，第三季訂單也已敲定，能見度已涵蓋至9月底。王樹文強調：「我們現在產能已滿，客戶就算想提前拉貨，也拉不動。」

在產地布局方面，儒鴻持續推進東南亞產能分散，印尼廠第三期計畫並未因外部環境停滯，董事會預計近期通過，相關建廠藍圖已備妥，將加快執行。公司並同步評估第二產區（T2）設立地點，包括具備關稅相對優勢條件等區域，尋求建構具彈性的多地供應鏈體系，以因應全球供應鏈重組趨勢。

針對近來備受關注的美國對等關稅議題，王樹文表示，若美方7月正式實施上路，對第3季需求將帶來變數。目前品牌客戶多已預作因應，盼在關稅落地前提前完成出貨，「但我們現在產能排不出來，只能請客戶排隊。」

關稅分擔機制方面，王樹文強調，對於10%的基礎關稅，公司願意視客戶關係分攤2%至3%的成本，但若面對越南46%、台灣32%的對等關稅，「我們不可能再share，這已經到底了。」他直言，若品牌方強求轉單，市場上也難有廠商願意接手高稅負代工業務，估計轉單效應有限。

對於部分客戶要求共體時艱、提前談妥分擔關稅事宜，儒鴻也規劃於第三季啟動價格協商，透過漲價回補上半年分攤的稅負成本。王樹文說：「Q2我共體時艱，Q3我就從Price Meeting把它要回來」，儒鴻亦要求布料等上游供應商一同分擔，強調整體供應鏈應共同因應關稅變局，「不是只有我們家共體時艱。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財