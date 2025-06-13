儒鴻新客戶訂單倍增 品牌客戶穩定挹注下半年

儒鴻董事長王樹文今天主持股東常會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）受惠「athleisure（休閒運動混搭）」與「bleisure（商務休閒兼具）」趨勢興起，產品場景界線日趨模糊，推升訂單動能。董事長王樹文表示，今年新客戶快速成長、訂單倍增，成為公司主要成長動能之一，且品牌客戶也未見下修情況，儒鴻持續以多產地布局與成本控制應對潛在關稅風險，展現穩健應變能力。

王樹文指出，隨著服裝風格朝向功能性與日常穿著融合發展，儒鴻的產品組合也逐步涵蓋更多元場景。近期新客戶成長強勁，自去年起持續加入，截至今年4月，新客戶訂單已占整體營收比重達14%，全年目標為12%至18%，目前已位於目標區間之內，市場潛力仍大。

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他進一步指出，包括Lululemon在內的主要客戶表現穩定，訂單未見修正。其中有品牌客戶提出的Forecast（預測需求）甚至創歷史新高，反映終端市場仍具成長性。目前儒鴻第二季產能已全數排定，第三季訂單也已敲定，能見度已涵蓋至9月底。王樹文強調：「我們現在產能已滿，客戶就算想提前拉貨，也拉不動。」

在產地布局方面，儒鴻持續推進東南亞產能分散，印尼廠第三期計畫並未因外部環境停滯，董事會預計近期通過，相關建廠藍圖已備妥，將加快執行。公司並同步評估第二產區（T2）設立地點，包括具備關稅相對優勢條件等區域，尋求建構具彈性的多地供應鏈體系，以因應全球供應鏈重組趨勢。

針對近來備受關注的美國對等關稅議題，王樹文表示，若美方7月正式實施上路，對第3季需求將帶來變數。目前品牌客戶多已預作因應，盼在關稅落地前提前完成出貨，「但我們現在產能排不出來，只能請客戶排隊。」

關稅分擔機制方面，王樹文強調，對於10%的基礎關稅，公司願意視客戶關係分攤2%至3%的成本，但若面對越南46%、台灣32%的對等關稅，「我們不可能再share，這已經到底了。」他直言，若品牌方強求轉單，市場上也難有廠商願意接手高稅負代工業務，估計轉單效應有限。

對於部分客戶要求共體時艱、提前談妥分擔關稅事宜，儒鴻也規劃於第三季啟動價格協商，透過漲價回補上半年分攤的稅負成本。王樹文說：「Q2我共體時艱，Q3我就從Price Meeting把它要回來」，儒鴻亦要求布料等上游供應商一同分擔，強調整體供應鏈應共同因應關稅變局，「不是只有我們家共體時艱。」

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