不能只依賴中國 川普考慮動用國防生產法資助美稀土業

傳川普政府正計劃動用《國防生產法》，資助美國稀土供應鏈。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國川普政府正在制定一項計劃，利用冷戰時期的權力，來優先考量、資助華府認為對於國家安全至關重要的稀土產業。

《彭博》報導，知情人士表示，美國官員們正在討論利用《國防生產法》（DPA）為稀土元素相關供應鏈包括採礦、加工和其他下游技術尋求增資、貸款和其他涂進，以強化美國建立國內稀土供應鏈的能力。知情人士補充，具體的行動方案或時間表還未確定。

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在川普政府新計劃推動下，美國唯一稀土礦商MP Materials預計將成為主要受惠者。知情人士稱，國防部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）正在努力為這家公司籌集資金。這家總部位於內華達州的礦物加工商已從國防部獲得了數百萬美元的資金。

消息傳出後，MP Materials週四股價收漲13.88％，盤中觸及29.96美元，創下3月14日以來的盤中最高。盤後MP Materials股價進一步走高，大漲8.53％。

針對報導，MP Materials發言人拒絕置評；白宮和五角大廈則未立即回應。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本週在國會聽證會上表示，MP Materials是政府與業界合作的最佳案例，並稱，費恩柏格正專注於尋找稀土供應。

美國目前缺乏的是所謂「礦山到磁鐵」的規模化生產能力，啟動緊急狀態授權將為國防部和其他機構提供工具，加速採購速度，以彌補產業嚴重落後中國的情況。自從北京在過去1個月內利用稀土產能，作為與華盛頓的談判籌碼以來，美國政府強化稀土供應鏈的急迫性只增不減。

北京禁止稀土出口的決定，使川普政府關注中國在半導體、噴射引擎和其他技術材料加工領域的主導地位，並激起了人們對於加速發展美國供應鏈的關注。

美國內政部長兼國家能源主導委員會主席柏根（Doug Burgum）日前接受訪問時指出，這對於美國來說是「一記警鐘」，現在非常容易受到中國的影響，這種影響非常危險，不僅在採礦業，在加工領域也是如此。中國在全球各地開採，控制著全球85％的加工。柏格提到，美國現有的礦產存量「嚴重不足」，可能需要數十億美元來建立更大規模的礦產儲備。

在最新的計劃開始討論前2個多月，川普簽署了一項指在提高關鍵礦產生產的行政命令，鼓勵產業加速採礦，以及加工相關計劃的審查批准速度。儘管過去的行政命令已涵蓋稀土，但知情人士指出，川普發佈新命令實際上是公開表明，他正在就美國脆弱性問題反擊北京，正是這樣的脆弱性加劇了全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢。

中國在4月限制稀土磁鐵出口後，川普政府重啟了拜登時代建立國內稀土磁鐵供應鏈的努力。作為這項努力的一部份，由於中國最近的報復性措施給五角大廈的庫存以及美國車廠、航太公司庫存帶來龐大壓力，官員們正在徵求在未來6到12個月內加強國內稀土磁鐵供應的建議。

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