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油市驚魂夜！以色列襲擊伊朗 國際油價直接漲破2個月新高

2025/06/13 09:16

在以色列襲擊伊朗後，國際油價直接漲破2個月新高。（路透）在以色列襲擊伊朗後，國際油價直接漲破2個月新高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（12日）小跌作收，因投資人進行獲利了結。不過在以色列襲擊伊朗後，引發市場對中東緊張局勢升溫、可能擾亂石油供應的憂慮，2大原油期貨在盤後應聲暴漲，漲幅一度超過6%，創逾2個月以來新高。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌0.11美元，或0.2%，收每桶67.97美元。

布蘭特原油期貨下跌0.41美元，或0.6%，收報每桶69.36美元。

但進入延長交易時段、以色列空襲伊朗的消息傳出後，紐約期油應聲狂飆，上漲 4.09 美元，至每桶 72.13 美元，漲幅 6.01%；布蘭特原油期貨也同步上漲 3.91 美元，至每桶 73.27 美元，漲幅 5.64%，為 4 月 3 日以來的最高價。

以色列週五（13日）凌晨宣布對伊朗發動攻擊。MST Marquee 高級能源分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）表示：以色列對伊朗的襲擊進一步提高了風險溢價。

卡沃尼克補充表示：「只有當衝突升級至伊朗報復，並攻擊地區石油基礎設施的程度時，油市供應才會真正受到實質影響。」卡沃尼克指出，在最極端情境下，伊朗可能透過攻擊設施或限制荷姆茲海峽航運，使每日多達2000萬桶的原油供應受到阻礙。

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