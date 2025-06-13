小摩揭驚人預測！若有「這狀況」、油價恐飆破每桶120美元

摩根大通最新報告維持對油價的基本預測，但若出現最壞情境，國際油價可望上看每桶120美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JP Morgan）週四（12日）淡化了地緣政治風險對油價的影響，並維持其基本預測，也就是國際油價將在2025 維持在每桶60美元至60美元中段區間，並在 2026 年維持於 60 美元。但小摩同時指出，若出現最壞情境，國際油價可望上看每桶120美元。

《路透》報導，摩根大通在週四發布的報告中指出，當前油價已在一定程度上反映出地緣政治風險溢價。布蘭特原油目前接近每桶 70 美元，較該行對6月份的公允價格 66 美元，高出約 4 美元。

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然而，分析師也提醒關注某些最壞情況，若出現更嚴重的情境，對油市的影響，恐怕不僅限於伊朗每日 210 萬桶的原油出口中斷。

市場關注的重點在於：一旦中東地區爆發更大規模衝突，可能導致荷姆茲海峽關閉，或促使區域內主要產油國採取報復性行動。小摩分析師在報告中寫道：「在這類極端情況下，我們預估油價可能飆升至每桶 120 至 130 美元區間。」

布蘭特原油期貨週四收在接近每桶70美元的價格，不過在以色列襲擊伊朗後，週四晚間一度飆破每桶74美元。

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