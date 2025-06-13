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急起直追！蘇姿丰：AMD新晶片超越輝達

2025/06/13 10:35

超微執行長蘇姿丰表示，AMD新晶片超越輝達同規格產品。（路透資料照）超微執行長蘇姿丰表示，AMD新晶片超越輝達同規格產品。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）執行長蘇姿丰表示，公司最新推出的AI（人工智慧）處理器性能可以挑戰輝達（NVIDIA）的晶片，並預估，市場規模將在未來3年內飆升至5000億美元（約新台幣14.7兆元）以上。

《彭博》報導，蘇姿丰週四（12日）在加州聖荷西舉行的公司活動上表示，超微MI350晶片系列的新產品，相較於輝達同規格的產品速度更快，且和前幾代晶片相比有了顯著的提升。蘇姿丰稱，本月初開始出貨的MI355晶片比前代產品速度提升了35倍。儘管超微在AI加速器領域仍遠遠落後於輝達，但AMD的目標是憑藉這些新產品迎頭趕上。

蘇姿丰先前預測，到2028年，市場規模將達到5000億美元（約新台幣14.7兆元），但現在她認為，實際情況將超過這一數字。蘇姿丰表示，人們過去認為5000億美元是一個「非常大的數字」，但現在看來，這個數字觸手可及。

今年2月，超微對旗下資料中心業務的預測顯示，其成長速度低於一些分析師的預期。但超微相信，MI系列晶片全面升級，將恢復成長動能，並證明公司能與規模更大的競爭對手正面交鋒。

AMD表示，MI355在運行AI軟體方面優於輝達的B200和GB200，在程式碼編寫方面則與輝達旗鼓相當甚至更勝一籌。並提到，消費者在購買超微產品時，需支付的價格將遠低於輝達產品。

輝達和超微都是先進電腦圖型晶片的領先供應商，而這些晶片已成為研發AI組件的基礎。隨著一些全球最大的公司向新基礎設施投入數百億美元，晶片一直供不應求，這也推高了晶片價格。

對於AMD來說，加速器業務的成長，幫助公司在PC（個人電腦）處理器領域長期落後競爭對手英特爾（Intel）的陰霾。超微目前在AI加速器業務營收來到數十億美元，不過，輝達在同一領域每年營收則破千億美元。

展望未來，蘇姿丰提到了將於明年上市的MI400系列晶片，預計這款產品屆時將明顯領先輝達現有晶片。蘇姿丰表示，AMD現在正在增加更多記憶體和組件，以便晶片更快的存取資訊，這在運行AI軟體時是一個重要的優勢。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也出席了同場活動，並透露，MI400的設計參考了OpenAI工程師的意見。奧特曼坦言，最初得知MI400的預期規格時，自己心想這「不可能」。但也表示，隨著AI服務的應用從各界的好奇，逐漸發展成為對企業有價值的領域，今年對運算基礎設施的需求也在加速成長。

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