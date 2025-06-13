日月光執行長吳田玉 獲選SEMI國際主席

日月光執行長吳田玉獲選SEMI國際主席（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際半導體產業協會（SEMI）昨天宣布，該國際董事會選出日月光執行長吳田玉為新任主席。吳田玉是台灣半導體業首位擔任SEMI主席，代表台灣半導體業在國際產業組織受重視程度。

SEMI代表全球電子設計與製造供應鏈，也是最大的半導體組織，吳田玉新任主席之外，並選舉Comet AG董事長Benjamin Loh為新任副主席，根據協會章程規定此一人事立即生效。

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吳田玉和Loh將領導SEMI國際董事會執行委員會，推動協會在全球的營運、計畫和服務發展，以支持產業成長。

​SEMI總裁兼執行長Ajit Manocha表示，祝賀吳田玉和Benjamin Loh當選，並期待在SEMI國際董事會執行委員會中與他們在新的職位上攜手合作。兩人在先前擔任董事會職務時，均已展現出應對全球半導體產業挑戰，並加速其增長的熱忱。在他們新的領導職位上，將共同努力，提升SEM在所有區域為會員提供的價值，並提高SEMI作為政府政策制定可信賴合作夥伴的地位，以推動該產業在技術創新中的關鍵作用。

吳田玉現任日月光投控董事兼集團營運長、日月光半導體執行長，在加入日月光之前，他曾在IBM擔任多項職務，涵蓋研發、製造和銷售，服務範圍遍及美國、歐洲和亞太地區。他因對永續電子製造的貢獻及在半導體封裝大量生產方面的進展而當選美國國家工程院院士。吳田玉擁有國立台灣大學土木工程學士學位，並在賓夕法尼亞大學取得機械工程與應用力學碩士及博士學位。

Loh最近擔任ASM International管理董事會主席、總裁暨執行長，以及ASMPT的非執行董事。Loh擁有日本東北大學電子工程學位。

吳田玉也接任SEMI基金會董事會主席職務。作為SEMI的非營利部門，SEMI基金會推動SEMI人才發展計畫。

SEMI國際董事會的18名有投票權董事和11名榮譽董事反映協會活動的全球範圍。​SEMI董事由全體會員選舉產生，總共可服務五個三年任期。

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