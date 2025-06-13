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中國人獲日本永居的「捷徑」被盯上 ! 日本準備收緊「1簽證」計劃

2025/06/13 11:29

日本東京池袋區一間商店櫥窗上貼著「內有中國店員，歡迎中文諮詢」的字樣。（美聯）日本東京池袋區一間商店櫥窗上貼著「內有中國店員，歡迎中文諮詢」的字樣。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年，中國新移民正流向世界各地，日本以其寬鬆的移民政策，便利的生活條件，以及較少的反移民情緒，成為中國中產階級、富裕人士和投資商的「潤」地首選。但現今日本政府擔心，據報導，日本政府考慮收緊「商務簽證」規定，擔心這是獲得永久居留權的「捷徑」。

根據《日本新聞》引述出入國在留管理廳的數據，近年來獲得這個簽證的中國公民人數從2015年的約1萬人增至截至2024年6月2萬551人、成長超過1倍。中國公民在日本持「經營管理簽證」的人數超過一半。

《南華早報》報導，日本正考慮提高「經營管理簽證」的最低投資門檻，增加外國人取得居留身分及在日本開展商業活動的難度，主因是該計劃越來越受到「中國公民」的歡迎。

據報導，這項簽證計畫原本為外國創業家提供相對容易的入境途徑，允許持有者在日本停留最多5年，條件是投資500萬日圓（約新台幣103.2萬元）或僱用2名全職員工，並在日本設立辦公室。

值得注意的是，這個簽證沒有年齡、學歷或語言能力的限制，但最受到中國公民歡迎的一項條件，是持簽證者可以「攜帶家屬」。

根據日本官方數據顯示，日本外籍人口去年連續第3年創下新高、達到380萬人，比2023年增加10%。其中，中國公民為在日外國人中人數最多、超過87萬人，其次是越南、63萬4361人，南韓40萬9238人。

《南華早報》指出，目前500萬日圓的資本要求，遠低於其他國家的標準，在韓國，類似的簽證需要3億韓元約新台幣647.7萬元）的資金。因此，日本政府提高門檻，可能對那些僅想拿日本居留權，比對商業發展更感興趣的人進行阻礙。

《彭博》報導，近期日本加強了對「經營管理簽證」的監管，要求申請人在抵達後2年內提供獲利能力或可行性證明，包括融資資料。

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