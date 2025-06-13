以色列先發制人襲擊伊朗！美股期貨全面下殺 美債、黃金及原油走強

以色列證實先發制人襲擊伊朗，美股期貨全面下殺，美債、黃金及原油則走強。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中東緊張局勢再度升級，以色列12日晚間證實已對伊朗發動攻擊，伊朗首都德黑蘭聽到連續爆炸聲，目前伊朗尚未公佈爆炸原因，以色列也宣布全國進入緊急狀態。《彭博》報導，以色列襲擊伊朗核子計劃，局勢進一步升級，截至新加坡時間上午9點，美國西德州原油期貨價格飆漲超過7%，已逼近每桶74美元。

美國公債價格全面上漲，10年期公債殖利率下跌2個基點至4.34%。至於現貨黃金衝上3400美元，截至新加坡時間上午8:12，現貨黃金交易價格為每盎司3406.61美元，反映出市場的避險情緒。

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截至上午10點，美國三大指數期貨全面走跌。其中，道瓊指數期貨下跌545點或1.27%、標普500期貨下跌1.4%、那斯達克期貨下跌1.47%。至於比特幣和其他加密貨幣，也大幅下跌。

加密貨幣衍生性商品流動性提供者Orbit Markets共同創辦人莫隆（Caroline Mauron）表示，以色列襲擊伊朗的消息對加密貨幣市場產生了負面反應，與主要風險資產的走勢一致，預計，技術支撐位將在 10.1萬美元左右，但地緣政治消息將在短期內推動價格走勢。

據了解，以色列承認其空軍正在對伊朗境內數十個與核計劃和其他軍事設施相關的目標發動空襲。其攻擊理由為，伊朗擁有足夠的濃縮鈾，可以在幾天內製造出多枚核彈，因此需要採取行動，以應對迫在眉睫的威脅。

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