駁斥CBO 2.4兆美元赤字！貝森特：減稅法案加關稅收入 10年內財政盈餘飆「此數」

貝森特表示，減稅法案加關稅收入，10年內財政盈餘達4000億美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會預算辦公室（CBO）估算，共和黨減稅法案在未來十年將導致財政赤字增加2.4兆美元（約新台幣71兆），不過，財政部長貝森特則反駁指出，預計共和黨的減稅法案，將在未來10年內將減少聯邦財政赤字，如果算上關稅收入，未來10年會出現4000億美元（約新台幣11.84兆）的盈餘。

華爾街見聞報導，貝森特（Scott Bessent）週四在參議院聽證會表示，關於共和黨主打的減稅法案對赤字的影響，目前存在多種評估方式，而他個人預計這項法案在十年內將會減少聯邦財政赤字。

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CBO估計，該減稅法案在未來十年將導致赤字增加2.4兆美元（約新台幣71兆），而這項估算並未考慮經濟成長或借款成本等動態因素。賓州大學華頓商學院的獨立估算則更高，達2.8兆美元（約新台幣83兆）。

貝森特不僅表示，他不同意國會預算辦公室（CBO）的計算方法，也他特別提到，CBO曾分別對減稅政策和川普總統的關稅政策做出估計。根據這些估算，未來10年，美國從進口商品收取的關稅收入將達到2.8兆美元。

他在聽證會上對民主黨參議員沃倫表示，CBO對減稅和關稅的估計不能單獨看，就算用CBO的計算方式來看，那也相當於盈餘4000億美元。你不能只看其中一部分，必須兩個一起看。

目前該法案已於上月在眾議院過關，參議院則仍在進行激烈協商，而川普政府尚未發布其自身對聯邦赤字、債務以及經濟指標的基準預測。

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