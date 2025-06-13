美經濟衰退捲土重來！彭博：最大風險不是川普貿易戰 是這隻「黑天鵝」

美經濟衰退捲土重來！彭博報導，最大風險不是川普貿易戰，而是減稅法案（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟衰退最大風險不是美國總統川普的貿易戰，而是減稅法案，彭博報導，一旦法案通過，美國最終可能會面臨債務危機，預算赤字佔GDP預計將上升到近8%。

BCA Research首席全球投資策略師Peter Berezin表示，多年來，經濟學家一再錯誤地預測經濟衰退，因為前總統拜登總統領導下的大流行後，勞動力市場創下了半個世紀的紀錄。但川普政府的到來及其政策，從關稅到移民鎮壓，可能最終為人們早就預測到的經濟衰退奠定了基礎。

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但情況可能會更糟，如果川普提出的減稅法案獲得通過，美國最終可能會面臨債務危機，預算赤字佔GDP預計將從目前的6.5%上升到近8%，用於償還債務的GDP百分比也將急劇上升（這個數字已經從川普第1個任期的GDP的0.5%左右攀升到今天的3%左右）。

高債務與高利率相結合是一種有毒且不可持續的組合，此需快速改變。

與此同時，要注意經濟衰退，這對債務狀況或股市沒有説明，後者仍然被嚴重高估（至少在美國是這樣），如果以史為鑒，在深度衰退中，美股很容易下跌25%，他指出，這不是100%，但仍有4成的機率，這就是為什麼我一直在提醒投資者等到他們看到那些衰退的眼白時，再變得完全悲觀。

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