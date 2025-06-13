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高層套現潮一波波 ! 外媒爆料 : 輝達內部人士「近5年」沒買進自家股票

2025/06/13 10:11

輝達執行長黃仁勳計劃，今年出售價值超過8億美元的輝達股票。（資料照）輝達執行長黃仁勳計劃，今年出售價值超過8億美元的輝達股票。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）在發布第1季度財報後，再次成為全球市值最高公司，但近期輝達高層內部出售股票的數量，達到「令人矚目」的水準。根據《Barchart Insight》報導，近年黃仁勳與輝達高層們持續賣出手上持股套現，且數據顯示，自2020年以來，輝達的內部人士卻沒有任何買入股票的紀錄。

據報導，輝達執行長黃仁勳計劃今年出售價值8億美元（約新台幣236.4億元）輝達股票，該公司董事史蒂文斯（Mark Stevens）也於本月出脫了超過1.49億美元（約新台幣43.97億元）輝達股票，輝達內部人士售股已達9.5億美元（約新台幣280.3億元）。

《Barchart Insight》指出，黃仁勳在2020年至2024年期間拋售了15億美元（約新台幣442.7億元）的股票，其中，光是2024年就拋售了7.13億美元（約新台幣210.6億元）的股票。來到2025年，他幾乎每天都在拋售數百萬股股票。

外媒指出，輝達內部人士在過去2年，共出售了超過16億美元（約新台幣472.6億元）的股票。雖然許多此類交易都是透過10b5-1規則計劃預先安排的，這是企業高管管理財富和分散投資組合的標準做法。

但是，這些出售輝達股票的規模和時機，尤其是在輝達估值達到頂峰之際，引起了市場觀察人士的關注。外媒認為，輝達內部人士購股的缺失，又增添了一層不確定性，投資人難以揣測這究竟是出於審慎的財務規劃，還是來自最了解該公司人士的微妙謹慎訊號。

不過，就在輝達內部高層們拋售手上持股的同時，美國政壇的議員們卻悄悄地逢低買進。根據最近申報文件顯示，美國共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）和布雷斯納漢（Robert Paul Bresnahan）在4月和5月披露了對輝達的交易。

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