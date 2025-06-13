美出口限制影響大 輝達未來財測將排除中國市場

輝達執行長黃仁勳宣佈，未來輝達財測將排除中國市場。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週四（12日）向《CNN》表示，由於美國對中國晶片銷售實施嚴格的貿易限制，未來輝達將不再將中國市場納入營收、獲利預測之中。

被問到華府與北京本周在倫敦舉行貿易談判後，美國是否會取消出口管制時，黃仁勳則直言，自己並不指望美國會取消出口管制。

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黃仁勳也重申了自己對美國晶片出口限制的批評，這些措施阻止了輝達向中國銷售H20晶片。黃仁勳表示，出口管制的目標尚未實現，因此黃仁勳認為，所有出口管制的目標都必須明確，並經過時間的考驗。

D.A. Davidson分析師盧里亞（Gil Luria）表示，如果輝達下一季之後無法恢復在中國的銷售，2026年的財測可能會進一步下調。

輝達週四稱，仍在評估公司針對中國市場的「有限選擇」。在敲定新產品設計，並獲得美國政府批准之前，輝達實際上已被排除在中國價值500億美元（約新台幣1.48兆元）的資料中心市場之外。

出口限制導致輝達Q1銷售損失25億美元（約新台幣742.8億元），這一數字預計將在Q2進一步擴大，來到80億美元（約新台幣2377.2億元）。

Running Point Capital資訊長舒爾曼（Michael Ashley Schulman）表示，透過以「零」為基準計算中國市場，輝達消除了一個華爾街和商務部都無法準確預測的波動變數，未來在中國的任何銷售，都將成為一個意外的驚喜。

根據輝達公佈的數據顯示，由於客戶在出口管制上路前大量囤積晶片，第1季H20晶片的銷售收入為46億美元（約新台幣1366.8億元），中國業務佔總收入的12.5％。

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