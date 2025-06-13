中國狂蓋地鐵卻爆「鉅額虧損」！法媒曝背後驚人內幕

外媒指出，繼高鐵之後，地鐵也成為拖累中國城市的一環。示意圖。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日中國財經媒體等驚訝發現，28家中國地鐵公司的債務總額竟高達4.3兆元人民幣（約新台幣17兆元）。法媒分析，由於中國地鐵建設和運營成本太過龐大，但票務收入又相當微薄，完全不成正比，再加上當地地鐵公司與房地產開發商之間的「不尋常關係」，在中國，地鐵就像高鐵一樣發展迅速，但也成為拖累中國城市的一環。

法國《世界報》報導，近年來，中國許多城市爭相打造乾淨、有空調、高自動化，且能象徵城市現代化與地位的高鐵，但是其國家地鐵卻因高昂的建造、營運成本成了城市的負擔，甚至能稱為「黑洞」。

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報導指出，中國有55座城市擁有地鐵，其中28座城市公布了2024年度的營運數據。其中全國客流量最高的深圳地鐵，每日的虧損竟達人民幣1億元（約新台幣4.09億元）。

中國媒體網絡財經媒體《智谷趨勢》報導，隸屬於深圳市政府的深圳地鐵公司2024年全年虧損達人民幣334.6億元（約新台幣1371億元）。

此外，廣東佛山地鐵公司，2024年通過售票收入獲得人民幣5.86億元（約新台幣24億元），同時又從政府手中得到人民幣20億元（約新台幣81億元）財政補貼，但是全年支出竟高達人民幣27億元（約新台幣110億元），全年最終以虧損收場。

文章又舉例重慶地鐵，員工的薪資佔據總營運成本的一半以上另外加上保安人員的支出也是個問題，因為中國地鐵站的運作方式類似車站或是機場，乘客及行李在進站時需接受安檢，又加上有大量保安在站台和列車內巡邏執勤。

先前為了預防財政失控，早在2018年中國國務院就禁止常住人口少於300萬，或GDP低於人民幣3000億元（約新台幣1.2兆元）的城市興建地鐵。

而到了2021年後，中國政府對大城市也開始有類似的限制措施：除了那些已擁有地鐵系統且財力足夠擴建的城市外，其他所有城市均不得新建地鐵線路。

《世界報》指出，在中國，地鐵就像高鐵一樣發展迅速。2000年的時候，中國僅4座城市有地鐵，其中只有北京有多條地鐵路線。

而現今北京卻有29條地鐵路線，反觀巴黎只有16條。據統計，北京市民每日通勤的距離平均為22公里。

地鐵的建設狂潮一度創造了大量的就業機會，帶來了顯著的經濟增長，並吸引了來自中央政府的巨額補貼，但是中媒指出，中國每建設1公里地鐵的成本在人民幣5億至6億元間（約新台幣20億元至24億元），約是高鐵線路每公里造價的6到7倍，這成本無論是靠政府補貼，還是靠票價都難以收回。

《世界報》還指出，中國各地地鐵公司嚴重虧損，不僅是因為地鐵建造的成本高昂，或者是票務收入太少，也是因為一些外部風險太高。

報導舉例，當國有工程企業在修建地鐵線路的時候，往在地鐵工程還沒有對外宣布的時候，就會先購買土地的使用權，之後再高價轉賣給房地產開發商。

在深圳，1地鐵公司甚至在2016年成為萬科的主要股東。但是2020年起，房地產危機來了，深圳地鐵公司被迫為萬科注資人民幣149億元（約新台幣610億元）。

在佛山，地鐵3號線繞開了1個擁有50萬人口的城區，而優先通往城郊一些尚未完工的建築工地；在寧波，1條地鐵線路的終點甚至設在一大片廢棄的農田裡。

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