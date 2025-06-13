川普又砲轟鮑爾 美國年損17兆元都是「他」的錯？

美國總統川普（左）與聯準會主席鮑爾（右）。（路透資料照）





高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）再度猛烈批評聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）是個「傻瓜」（numbskull），怒斥他拒絕降息害美國1年多花6000億美元（約新台幣17兆元），並暗示他可能會介入並「強迫」Fed採取行動，但他沒有透露可能採取的具體措施。

《CNBC》、《Forbes》、《國會山報》（THE HILL）等報導，川普表示，如果降息2個百分點，美國每年可以省下6000億美元經費，「但我們就是搞不定這傢伙（鮑爾）讓他降息。」

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川普指出：「我們每年要多花6000億美元，就因為有個傻瓜坐在那邊說，『我現在看不出來有什麼非降息不可的理由』。」

川普表示，如果通膨正在上升，他可以接受Fed升息，但現在情況剛好相反，「通膨是在下滑」，所以他暗示「我可能得強硬一點」。

就在川普發言前，美國勞工部（Labor Department）才公布最新數據，顯示5月生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期，讓外界對「關稅引爆通膨」的疑慮稍稍緩解，也為白宮提供更多施壓聯準會的理由。

這也是川普陣營兩天內第3度點名鮑爾。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）12日受訪直言：「如果鮑爾願意做事，真的去降息，我們能省下的金額難以想像」，他強調經濟條件已具備降息條件，「通膨低、時機成熟，他應該趕快動起來。」

副總統范斯（JD Vance）也同日在社群平台發文：「聯準會拒絕降息是「貨幣政策上的失職」（monetary malpractice）。」

今年4月川普一度傳出考慮開除鮑爾，但因市場波動劇烈而作罷。此次他雖再次強調「不打算開除他」，卻也補充：「但我不認為那有多糟。」

鮑爾曾表明，美國法律並不允許總統任意解除Fed主席職務，而最高法院也在今年5月表示，Fed理事的職位受到的法律保障，遠高於其他聯邦機關首長。

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