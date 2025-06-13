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中國騰訊考慮買下南韓Nexon！楓之谷、爆爆王等IP恐將易主

2025/06/13 11:40

成立於1994年的Nexon，出品過多款熱門遊戲，包含楓之谷、爆爆王、跑跑卡丁車、神之領域和瑪奇等，公司在2011年時於日本公開上市。（路透）成立於1994年的Nexon，出品過多款熱門遊戲，包含楓之谷、爆爆王、跑跑卡丁車、神之領域和瑪奇等，公司在2011年時於日本公開上市。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓遊戲營運大廠Nexon成立於1994年，以網遊「MapleStory」（台灣名：楓之谷）聞名，不過最新消息指出，中國遊戲大廠騰訊（Tencent ）正在探索收購Nexon的可能性，還找上了已故的Nexon創辦人金正宙家人，討論買下他們手中的Nexon股份。

《彭博》報導，Nexon創辦人金正宙在2022年過世後，金正宙的妻子和女兒繼承了金正宙在投資控股公司NXC的持股，最新財報顯示，NXC連同相關公司NXMH BV，共持有Nexon共44.4%的股份，是Nexon的最大股東。而金正宙的妻子和女兒則持有NXC約67.6%的股份。

知情人士表示，目前尚不清楚NXC對出售Nexon股份的態度，騰訊能否達成交易也是個未知數。他們還補充說，交易將具體採取什麼結構尚未最終確定。

不過知情人士透露，騰訊已經找上了金正宙家人，討論收購股份的可能性，而金正宙家人一直在和顧問溝通，討論評估各種方案。

騰訊的代表沒有回應置評請求，而 Nexon 和 NXC 則拒絕置評。

騰訊早在2019年就曾尋求收購Nexon，目前正對其他南韓資產發起了新的行動。在中國「限韓令」放鬆之際，騰訊旗下的騰訊音樂，在5月底同意收購南韓製作公司SM娛樂近10%的股份。

Nexon出品過多款熱門遊戲，包含楓之谷、爆爆王、跑跑卡丁車、神之領域和瑪奇等，公司在2011年時於日本公開上市，當時是科技領域最受矚目的 IPO 之一。截至目前，Nexon 股價今年已上漲逾10%，市值約達 150 億美元（約4466億元新台幣）。

NXC在2019年時，就曾考慮出售其 Nexon 股份，當時吸引了騰訊以及KKR、Hillhouse等私募巨頭 關注。不過該次出售最終因價格談不攏而告終。

根據 Nexon 財報，2025 年第1季公司淨銷售額約為 1140 億日圓（約239億元新台幣），淨利為 260 億日圓（約54.52億元新台幣）。

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