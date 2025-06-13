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台積電在日營收曝光！熊本2廠延期動工有原因

2025/06/13 09:12

台積電（2330）。（彭博資料照）台積電（2330）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）日本子公司總經理小野寺誠表示，熊本2廠預計今年下半年動工，2024年台積電在日本的營收超過40億美元（約新台幣1181億元）。

綜合媒體報導，台積電位於熊本縣菊陽町的熊本1廠2022年4月開始興建，並於2024年底開始量產，而台積電位在熊本縣菊陽町的第2座工廠，原定2025年第1季動工，但該公司4月表示，考量到對當地交通的影響，計劃熊本2廠動工時間延期至下半年（7月）後。

小野寺誠11日表示，熊本2廠將在今年下半年動工，預計導入日本國內最先進的6奈米製程，兩座廠房月產能合計將達10萬片以上。

日前台積電董事長魏哲家也在股東會上說明，熊本2廠動工時間延後到今年內是因為交通問題，他曾親自體驗，發現原本10至15分鐘的車程要拉長到近1小時，這讓當地居民開始感到不耐煩，台積電希望等改善交通後，才開始建第2廠。

小野寺誠表示，2024年台積電的日本營收超過40億美元（約5800億日圓），占整體營收的4％，晶圓出貨量（以12吋晶圓換算）超過149萬片，占整體出貨比重約10％。

台積電熊本廠由日本子公司「日本先進半導體製造」（JASM）負責營運，並獲得Sony、豐田汽車（Toyota）和電裝（Denso）投資。

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