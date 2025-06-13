沒念大學年薪也能近300萬！5個「新領工作」不看學歷只看實力

新領工作比起學歷，更看重技能和經驗。（情境照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果你沒有念大學，但卻想要擁有「6位數美元」起薪，以及彈性的工作時間，那麼所謂的「新領工作」（new collar）或許是你的理想選擇，因為新領工作比起學歷，更看重技能和經驗，專家就美國政府數據，整理出報酬最高的5個新領工作，年薪輕鬆就能突破10萬美元（約298萬元新台幣）。

求職網站Resume Genius的職涯專家Eva Chan表示，這個快速興起的工作類別，被定義為「現代化且技能導向」，較強調工作技能與實務經驗，而非傳統上看重的學歷背景。Chan指出，許多新領工作，如行銷經理或人資經理，雖然需要一定程度的專業技能或培訓，但進入門檻相對較低，且大多不涉及體力勞動，對於各類求職者而言都是不錯的選擇。

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Chan表示：「我認為，新領工作提供了 Z 世代所重視的元素，包括彈性、合理薪資，以及憑實力晉升而非僅靠文憑的機會。」Resume Genius也根據職涯論壇、職缺內容、以及美國勞工統計局的數據，篩選出薪資優渥、需求穩定、且不易被自動化取代的新領工作，因此自動化風險超過 50% 的職位就不會被納入。

以下是 Resume Genius 評選出的 2025 年最具潛力的5個高薪新領工作：

行銷經理（Marketing Manager）：年薪中位數為15萬9660美元（約476萬元新台幣）、預估職缺成長率（2023–2033）為8%。

人力資源經理（Human Resources Manager）：年薪中位數為14萬30美元（約417萬元新台幣）、預估職缺成長率（2023–2033）為6%。

銷售經理（Sales Manager）：年薪中位數為13萬8060美元（約411萬元新台幣）、預估職缺成長率（2023–2033）為6%。

網路架構師（Computer Network Architect）：年薪中位數為13萬390美元（約389萬元新台幣）、預估職缺成長率（2023–2033）為13%。

總務與營運經理（General and Operations Manager）：年薪中位數為12萬9330美元（約385萬元新台幣）、預估職缺成長率（2023–2033）為6%。

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