印航波音787黑盒子找到了！起飛30秒就墜毀、可能原因曝光

印度航空一架載有242人的波音787-8夢幻客機在12日下午從阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後墜毀，機上只有1人生還。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音787-8夢幻客機（Dreamliner）在12日下午從西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後墜毀，機上只有1人生還，地面死傷人數還不明朗，最新消息指出，其中1個俗稱「黑盒子」的飛行記錄器已在機尾被尋獲，另1個還在搜尋，最終可能需要數週甚至數月的時間，才能進行全面解碼和分析，外媒也詢問了專家分析這宗空難可能的發生原因，包含雙引擎失效、鳥擊、襟翼未開這3項原因被點出。

《BBC》報導，印度航空171號班機空難的事故主因，目前還無法明確判定，但根據現場拍攝的影片顯示，該架飛機似乎無法順利爬升，在剛起飛不久便從駕駛艙發出「緊急求救訊號」（Mayday），隨後未再傳出任何回應，之後飛機低空飛越一處住宅區。最後發出的飛行數據顯示，飛機曾爬升至625英尺（約190公尺），接著繼續下降並被建築與樹木遮蔽，遠方隨後出現巨大爆炸。

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目前唯一1名生還者向印度媒體表示，在飛機試圖爬升的過程中，他聽到一聲巨響。

報導指出，據「BBC事實核實」小組（BBC Verify）取得的監視器畫面顯示，該架飛機僅在空中維持了約30秒的時間，影片可看出飛機起飛時明顯缺乏推力或動力，難以離地。因此有部分專家推測，是否出現了雙引擎失效？但飛機雙引擎同時失效極為罕見，最著名的案例是2009年「哈德遜河的奇蹟」，當時全美航空1549號班機自紐約拉瓜迪亞機場起飛後遭鳥群撞擊，導致雙引擎熄火，最後奇蹟迫降於哈德遜河。

一名資深機師向《BBC》指出，雙引擎失效也可能源自燃油污染或阻塞。飛機引擎依賴精密的燃油流量控制系統，若該系統堵塞，將導致燃油中斷與引擎熄火。但前機師陳馬可（Marco Chan）則告訴BBC Verify，從目前影像來看，尚無確切證據能證明雙引擎失效。航空專家蘭加納森（Mohan Ranganathan）則指出，雙引擎失效是「極為極為罕見的事件」。

部分印度專家認為事故原因可能是鳥擊。「鳥擊」是飛機與鳥類碰撞的事件，對航空安全極具威脅，若鳥隻被吸入引擎，可能導致引擎熄火。熟悉阿默達巴德機場的機師與專家向《BBC》表示，該機場「以鳥多著稱」，另根據印度民航部2023年12月提交國會的資料，古吉拉特邦（阿默達巴德所在地）在5年間共通報462起鳥擊事件，絕大多數發生在阿默達巴德機場。不過1名資深機師表示，鳥擊若不是同時影響2具引擎的話，「一般來說不至於導致災難性後果」。

3位接受BBC Verify採訪的航空專家指出，本次事故也可能與飛機在起飛時，並未展開襟翼（Flaps）有關，但其他機師與分析師對此看法仍有不同。

襟翼在飛機起飛時扮演關鍵角色，有助於在低速下產生最大升力。若未正確展開襟翼，滿載長途燃油與乘客的飛機在高溫條件下將難以順利起飛。阿默達巴德週四氣溫接近攝氏40度，1名機師指出，在這樣狀態下，需要更高的襟翼設定與更強的引擎推力，在這種情況下，即便是小小的設定錯誤，也可能釀成嚴重後果。

但根據1名機師說法，若波音787起飛時未展開襟翼，起飛警告系統會自動警示機師存在不安全配置。前機師陳馬可向BBC Verify表示，從目前流出畫面中，無法判斷襟翼是否展開，因為畫質不太好；但若真的未設定襟翼，將是「極為罕見的錯誤」。陳馬可補充：「襟翼是由機師在起飛前親自設定，並有多項檢查清單與程序來驗證是否正確。若未妥善設定，就可能存在人為失誤。」

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