晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

印航波音787黑盒子找到了！起飛30秒就墜毀、可能原因曝光

2025/06/13 08:43

印度航空一架載有242人的波音787-8夢幻客機在12日下午從阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後墜毀，機上只有1人生還。（歐新社）印度航空一架載有242人的波音787-8夢幻客機在12日下午從阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後墜毀，機上只有1人生還。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音787-8夢幻客機（Dreamliner）在12日下午從西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後墜毀，機上只有1人生還，地面死傷人數還不明朗，最新消息指出，其中1個俗稱「黑盒子」的飛行記錄器已在機尾被尋獲，另1個還在搜尋，最終可能需要數週甚至數月的時間，才能進行全面解碼和分析，外媒也詢問了專家分析這宗空難可能的發生原因，包含雙引擎失效、鳥擊、襟翼未開這3項原因被點出。

《BBC》報導，印度航空171號班機空難的事故主因，目前還無法明確判定，但根據現場拍攝的影片顯示，該架飛機似乎無法順利爬升，在剛起飛不久便從駕駛艙發出「緊急求救訊號」（Mayday），隨後未再傳出任何回應，之後飛機低空飛越一處住宅區。最後發出的飛行數據顯示，飛機曾爬升至625英尺（約190公尺），接著繼續下降並被建築與樹木遮蔽，遠方隨後出現巨大爆炸。

目前唯一1名生還者向印度媒體表示，在飛機試圖爬升的過程中，他聽到一聲巨響。

報導指出，據「BBC事實核實」小組（BBC Verify）取得的監視器畫面顯示，該架飛機僅在空中維持了約30秒的時間，影片可看出飛機起飛時明顯缺乏推力或動力，難以離地。因此有部分專家推測，是否出現了雙引擎失效？但飛機雙引擎同時失效極為罕見，最著名的案例是2009年「哈德遜河的奇蹟」，當時全美航空1549號班機自紐約拉瓜迪亞機場起飛後遭鳥群撞擊，導致雙引擎熄火，最後奇蹟迫降於哈德遜河。

一名資深機師向《BBC》指出，雙引擎失效也可能源自燃油污染或阻塞。飛機引擎依賴精密的燃油流量控制系統，若該系統堵塞，將導致燃油中斷與引擎熄火。但前機師陳馬可（Marco Chan）則告訴BBC Verify，從目前影像來看，尚無確切證據能證明雙引擎失效。航空專家蘭加納森（Mohan Ranganathan）則指出，雙引擎失效是「極為極為罕見的事件」。

部分印度專家認為事故原因可能是鳥擊。「鳥擊」是飛機與鳥類碰撞的事件，對航空安全極具威脅，若鳥隻被吸入引擎，可能導致引擎熄火。熟悉阿默達巴德機場的機師與專家向《BBC》表示，該機場「以鳥多著稱」，另根據印度民航部2023年12月提交國會的資料，古吉拉特邦（阿默達巴德所在地）在5年間共通報462起鳥擊事件，絕大多數發生在阿默達巴德機場。不過1名資深機師表示，鳥擊若不是同時影響2具引擎的話，「一般來說不至於導致災難性後果」。

3位接受BBC Verify採訪的航空專家指出，本次事故也可能與飛機在起飛時，並未展開襟翼（Flaps）有關，但其他機師與分析師對此看法仍有不同。

襟翼在飛機起飛時扮演關鍵角色，有助於在低速下產生最大升力。若未正確展開襟翼，滿載長途燃油與乘客的飛機在高溫條件下將難以順利起飛。阿默達巴德週四氣溫接近攝氏40度，1名機師指出，在這樣狀態下，需要更高的襟翼設定與更強的引擎推力，在這種情況下，即便是小小的設定錯誤，也可能釀成嚴重後果。

但根據1名機師說法，若波音787起飛時未展開襟翼，起飛警告系統會自動警示機師存在不安全配置。前機師陳馬可向BBC Verify表示，從目前流出畫面中，無法判斷襟翼是否展開，因為畫質不太好；但若真的未設定襟翼，將是「極為罕見的錯誤」。陳馬可補充：「襟翼是由機師在起飛前親自設定，並有多項檢查清單與程序來驗證是否正確。若未妥善設定，就可能存在人為失誤。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財