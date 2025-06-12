王道銀行遭代辦業者冒名 金管會示警

王道銀行遭代辦業者冒名，金管會提醒民眾要小心。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，近期密集接獲多件民眾檢舉，有「王道銀行」名稱「類似」之理財顧問公司，有透過網路或社群通訊軟體（例如LINE），公開宣稱可協助民眾，代為向銀行申請貸款；民眾事後如欲取消委任，卻被要求支付顧問費，如民眾不願支付，即遭該公司提告違約，衍生相關爭議。

銀行局表示，已接獲消費者反應，外界有以「王道」為公司名稱之各式理財顧問有限公司，或貸款代辦公司，向不特定消費者招攬代辦各類消費性貸款業務，導致部分消費者誤以為，或認為該代辦公司具有關聯性。

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王道銀行的官方網站聲明也澄清，凡以「王道」為名稱之各式理財顧問公司/理財代辦公司，與該行間無任何關聯，亦無任何合作關係；王道銀行從未與任何代辦貸款及/或行銷公司合作，亦不受理任何公司轉介之案件。

銀行局副局長王允中表示，雖然該銀行有採行於自行所屬網站中聲明提醒民眾，此類公司與該行無任何關聯，或無任何合作關係及不受理任何公司轉介之案件等，但類似爭議投訴仍很頻繁，呼籲民眾小心。

金管會也重申，金融監理政策一向籲請民眾，倘有資金需求時，應親洽金融機構申請辦理，避免採行有償委任方式委託第三人處理，而加重經濟負擔，且已規定金融機構不得受理代辦貸款業者轉來之貸款案件，並禁止金融機構職員私下受理。

金管會再次提醒，有貸款需求民眾如欲採線上方式向金融機構申請貸款，可先至全球資訊網「首頁/金融資訊/金融機構基本資料查詢」確認所屬金融機構名稱與網址，亦可利用中華民國銀行商業同業公會全國聯合會網站「貸款免費諮詢專區」查詢，以避免衍生爭議。

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