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波音787-8型夢幻客機遇空難全毀 波音股價應聲暴跌

2025/06/12 22:56

印度航空一架載有242人的班機起飛不久後墜毀在艾哈邁達巴德的住宅區。（路透）印度航空一架載有242人的班機起飛不久後墜毀在艾哈邁達巴德的住宅區。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度航空一架波音787-8型夢幻客機，6月12日下午從印度古吉拉特邦飛往倫敦的客機，在艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport）起飛後不久後失事，飛機墜毀在機場附近的住宅區，這也是全球首架因空難全毀的波音787，波音股價12日開盤應聲重挫。

台灣時間12日下午4點20分左右，印航一架波音787-8夢幻客機、航班編號AI171從古吉拉特邦飛往倫敦的的客機，在艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport）起飛後不久後失事，飛機墜毀在機場附近的住宅區。艾哈邁達巴德市警察局長稍早告訴《美聯社》，墜毀的飛機似乎無人生還。

由於客機墜毀在住宅區，遭受波及最嚴重的是當地一棟醫生宿舍，受到飛機爆炸波及，該宿舍大樓發生大火，該建築物內發現多具遺體。

這也是全球首架因空難全毀的波音787，波音股價12日應聲暴跌，台北時間晚間10點48分，股價重挫5.01%。

波音稍早發表聲明稱，正在蒐集相關資訊，且已與印度航空聯絡，提供所有必要支援。

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