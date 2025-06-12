新制勞退16億美元海外代操遴選 4家中選名單揭曉

勞動基金運用局公開徵選4家執行「全球氣候轉型被動股票型」投資的海外代操業者，今（12）日揭曉遴選結果。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局公開徵選4家執行「全球氣候轉型被動股票型」投資的海外代操業者，今（12）日遴選結果揭曉，勞動基金運用局表示，將密切關注國內外經濟情勢變化，在適當時機辦理後續撥款事宜。

4家獲選受託機構，按公司名稱開頭英文字母排序，分別為 BlackRock Financial Management, Inc.、HSBC Global Asset Management （UK） Limited、State Street Global Advisors Singapore Limited 及 UBS Asset Management （Singapore） Ltd，每家4億美元，總委託金額16億美元。

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勞動基金運用局指出，此次代操業者徵選，是以氣候轉型為核心投資主題，採用 MSCI World Climate Action Index作為參考指標，主要著重企業在氣候轉型的表現，並篩選各行業中排名前50%的企業，並兼顧各產業的均衡配置，以掌握更廣泛的轉型投資機會。

根據招標公告，此一招標案的委任期間為5年，申請業者需以2025年12月31日為基準日，符合成立3年以上、全球管理資產市值不得少於50億美元或等值外幣，以及依規定提出過往3年的操作績效， 申請業者也須在中華民國境內設有分支機構、營運據點或服務團隊。

因應全球淨零轉型趨勢，過去3年勞動基金運用局已陸續於111年、113年完成永續投資相關的國外委任投資評選案，本次則以氣候轉型為核心主題，在確保基金獲取長期穩健收益的同時，也透過資本市場力量，引導企業重視並落實永續發展。

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