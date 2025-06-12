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福斯Tiguan第3代休旅車登台 入手價139.8萬起

2025/06/12 19:10

台灣福斯汽車全新的第三代Tiguan中型休旅車今天正式登台，聘請奧運羽球雙金得主李洋（左）擔任代言人。（記者楊雅民攝）台灣福斯汽車全新的第三代Tiguan中型休旅車今天正式登台，聘請奧運羽球雙金得主李洋（左）擔任代言人。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣福斯（Volkswagen）汽車全新的第三代Tiguan中型休旅車今天正式登台，導入1.5L輕油電與2.0L汽油渦輪增壓引擎兩種動力、4車型，入門的Tiguan 280 eTSI Elegance起跳價139.8萬元。

Tiguan 280 eTSI Elegance Premium建議售價149.8萬元、 Tiguan 330 TSI Elegance Premium建議售價169.8萬元、Tiguan 430 TSI R-Line Performance建議售價198.8萬元。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示，Tiguan自2007年問世至今，全球銷量突破760萬輛，平均每40秒即下線一輛Tiguan，是全球最受歡迎的德製休旅車。

台灣福斯汽車正式發表全新第三代Tiguan，主打德系工藝、智慧駕控與家庭實用性，從外觀、座艙到安全與動力系統全面升級，包含全車風阻係數僅0.28Cd、提供HD Matrix高階矩陣式LED頭燈組等先進照明模式。

全車系配備Digital Cockpit Pro 10.25吋數位儀表，Discover Pro Max多媒體系統（12.9吋或15吋）、MIB4繁體中文娛樂系統與台灣市場專屬的中文智慧語音助理，支援無線Apple CarPlay與Android Auto。

同時首次搭載中央數位控制旋鈕，整合駕駛模式、音量與氛圍燈設定，操作更直覺；座椅採用ergoActive電動調整座椅，Elegance Premium以上車型擁有8種模式的雙前座多模式氣動式電動按摩功能，兼顧長途舒適性。

Tiguan 280 eTSI Elegance和280 eTSI Elegance Premium車型搭載具備ACT主動式汽缸休止管理系統的1.5L直列四汽缸eTSI汽油渦輪增壓引擎，且首度於The Tiguan採用48V輕油電動力，提升整體起步時的油耗表現和順暢驅動力

330 TSI Elegance Premium及430 TSI R-Line Performance車型搭載EA888 2.0L直列四汽缸TSI汽油渦輪增壓引擎，330 TSI Elegance Premium具有最大馬力204ps、最大扭力32.6kgm。

430 TSI R-Line Performance車型最大馬力可達265ps、最大扭力40.8kgm，0-100km/h加速僅需5.9秒，雙車型皆搭載4MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統，及DCC Pro主動式底盤控制系統，提供優異動態穩定與操控樂趣。

全車系IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統全面升級，新增Travel Assist 2.0道路虛擬實境顯示、Exit Warning離車安全警示、Front Assist自行車監控與HUD抬頭顯示器等科技，提升行車安全與便利性。

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