國泰產險：光電產業因颱風受損理賠件數逾8成

根據國泰產險理賠數據，光電產業因颱風所致的損失件數占比超過8成。（圖由國泰產險提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕根據國泰產險理賠數據，光電產業因颱風所致的損失件數占比超過8成。面對即將到來的颱風季，國泰產險搶推動「太陽光電關懷計畫」，邀請保戶參加每年舉辦的企業損防研討會，並針對太陽光電常見的災害損壞情況，協助檢視案場設備與環境條件、實地損防查勘服務，提升案場整體風險韌性。

政府2022年公布《2050淨零排放政策路徑藍圖》，再生能源成為台灣能源轉型的關鍵戰略，其中太陽光電更是核心推動項目。截至2024年底，全台太陽能裝置容量已突破14GW，政府目標2030年將達到31GW 。

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國泰產險表示，隨著太陽光電產業快速擴張，台灣卻深受颱風侵襲的風險，也讓綠電資產安全與穩定性面臨挑戰。

根據中央氣象署資料顯示，台灣每年平均遭受3至4個颱風侵害，2024年康芮、山陀兒與凱米等颱風接連侵襲中南部沿海與低窪地區，對太陽光電設備造成衝擊。

國泰產險能源團隊分析發現，雖然3颱在各縣市的風速普遍低於國泰產險研究所定義的可能導致重大災損的「臨界風速」，卻高於可能造成人員或財產損害的「警戒風速」，因此仍造成設備損害，而豐沛雨量更導致非災害潛勢區發生淹水災情，反映極端氣候已更難以預測。

為因應此挑戰，國泰產險成立能源團隊，長期投入綠能產業風險研究，透過與外部專家合作，建構出「風險地圖」，確立「警戒風速」與「臨界風速」等監測指標，並整合中央氣象署歷史風速資料與國泰金控「Giscovery－集團地理探索加值平台」，結合風速、淹水與地質等眾多環境資訊，提供客戶更精準的風險評估服務與管理方案。

國泰產險副總經理何子健指出，當政策推動產業起飛，保險與風險治理更是始終在場的同路人。保險的價值，不僅止於理賠，更關乎預見風險與降低損害的能力。

國泰產險自2024年啟動「太陽光電關懷計畫」，主動邀請保戶參加每年舉辦的企業損防研討會，並針對太陽光電常見的災害損壞情況，提供「太陽光電案場安全檢點表」，協助檢視案場設備與環境條件、實地損防查勘服務，提升案場整體風險韌性。

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