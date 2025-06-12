金管會督導期交所 精進三階段漲跌幅機制

金管會證期局今天表示，考量近年來國際金融市場波動較為激烈，金管會督導期交所參酌國際作法，規劃調整三階段漲跌幅機制。圖為證期局副局長黃厚銘。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會證期局今天表示，考量近年來國際金融市場波動較為激烈，金管會督導期交所參酌國際作法，規劃調整三階段漲跌幅機制，冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘，以提升價格反應速度；布蘭特原油期貨漲跌幅從第一、二階段漲跌幅限制，由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%，第三階段仍維持20%，預計自2025年6月23日起實施。

證期局副局長黃厚銘表示，我國期貨市場自1998年推出第一個期貨商品臺股期貨以來，期交所逐步發展多元化商品，範圍擴及國內外股價指數類、商品類、個股類及匯率類等期貨商品，提供交易人更多避險管道及交易機會，促進我國期貨市場發展。

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考量近年來國際金融市場波動較為激烈，金管會督導期交所參酌國際作法，規劃調整三階段漲跌幅機制如下，並預計自2025年6月23日起實施：

第一、參酌國際主要期貨交易所（如韓國與新加坡）之冷卻時間多在5分鐘內，爰針對所有適用三階段漲跌幅機制之商品，冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘，以提升價格反應速度。

第二、考量現行期交所之布蘭特原油期貨觸及三階段漲跌幅次數較多，適度調整布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制，由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%，使其更快反應國際油價市況，以強化商品之國際競爭力。

第三、至於第三階段漲跌幅仍維持±20%不變，以兼顧國內期貨交易市場之穩定。

證期局表示，為兼顧價格反應效率及價格穩定，期交所自2016年6月起實施三階段漲跌幅機制，目前上市之國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品均適用之；其運作方式係在觸及漲跌幅限制時，進入冷卻時間10分鐘，於冷卻時間內僅能在原漲跌幅限制內交易，其目的在於盤中價格漲跌幅度過大時，有一段冷卻期間能讓交易人再次思考價格合理性。

金管會指出，已責請期交所積極辦理電腦系統測試及市場宣導等後續事宜，並提醒交易人注意相關交易機制之調整。

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