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Google Cloud、健保署合作 擬開發糖尿病AI代理改善照護

2025/06/12 18:25

Google Cloud Summit Taipei展示百工百業如何導入AI。（記者徐子苓攝）Google Cloud Summit Taipei展示百工百業如何導入AI。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕一年一度的Google Cloud Summit Taipei今天登場，會中聚集了企業領袖、IT專業人士和開發人員，探索Google Cloud的AI基礎架構、客製化晶片、生成式AI模型如何協助企業數位轉型。Google並邀請醫療、製造、金融、零售等領域的專家，分享百工百業如何運用Google Cloud產品進行創新。

其中，台灣健保署與Google Cloud合作，以AI技術驅動醫療革新，去年雙方以「AI-on-DM」專案為起點，針對第二型糖尿病患者，運用AI分析健保申請及生理檢測數據，成功打造智慧風險評估模型。目前的合作成果已能實現個人化的風險分級與共病預測，例如系統能產出個人風險報告，精準預測視網膜、腎臟等併發症的發生機率。

未來，健保署和Google Cloud將合作開發一款基於Gemini模型的糖尿病AI代理，自動生成數位衛教內容，輔助醫病進行更有效的個人化照護，並與全民健保行動快易通-健康存摺」整合 。健保署規劃將此成功模式從糖尿病擴展至所有慢性病照護，最終目標是透過AI與數據實證，以更科學的方式提升照護品質。

玉山銀行則分享，其個人金融事業總處、科技聯隊與Google的合作，透過Google Gemini模型連結玉山銀行內部知識系統，僅以三個月時間打造並上線「金融業務聊天機器人（金秘書）」。

行員可以使用金秘書快速獲得顧客提問的建議方案，協助分行人員正確且快速解決顧客的複雜交易，也縮短了內部教育訓練時間，減輕行員的負擔。自從今年第一季上線後，金秘書平均每周能回覆2000人，玉山銀行總行企畫及客服單位的分行諮詢電話也因此大幅下降，不同議題的諮詢進線量下降最高達到4成。

統一資訊則分享，在營運管理方面，統一資訊運用Google Cloud的Vertex AI平台與Google Gemini模型打造「AI食安通報系統」，大幅縮短食安通報與處理時間；在顧客體驗方面，統一資訊將積極探索AI代理技術，開發無需跳轉頁面就能輕鬆下單的AI對話式購物服務。

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