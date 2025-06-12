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全聯全電商618提前開跑 連7天祭68元爆殺商品

2025/06/12 18:21

搶攻618購物節商機，全聯福利中心旗下全電商13日起提前開跑。（全聯提供）搶攻618購物節商機，全聯福利中心旗下全電商13日起提前開跑。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻618購物節商機，全聯福利中心旗下全電商13日起提前開跑，6月13~19日連續一週每天3個時段（10:00、15:00、21:00）祭出68元爆殺商品，包括空氣清淨機、智慧聯網電視、多功能燒烤氣炸烤箱、AirPods 3無線耳機等商品，通通限量下殺68元。

全聯表示，6月13~19日單筆消費滿1500元折100元，使用PX Pay或全支付折價券後，消費滿1500元加碼送1000福利點（當日/單卡回饋上限1萬福利點）；活動期間晚上

下單再加碼，每天20:00~22:00單筆消費滿1000元享88折優惠，最高折300元（每日活動時段，每名會員限折抵6次）。

6月17日22:00~6/18 01:00搶先發紅包，單筆消費滿999元折200元（每會員可領取1次，需於6月18日23:59前使用完畢；大型家電也同步祭出加碼優惠，6月12~19日購買指定大型家電，單筆消費滿5000元現折500元。

6月18日全天單筆消費滿1680元折168元，11:00、16:00、19:00三時段限量搶6折券，單筆消費滿1000元享6折優惠，最高折618元（每時段限量168張，需於6月18當天使用完畢）。

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