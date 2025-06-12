台達電強化南亞製造佈局 增資印度廠18.3億元

台達電旗下新加坡子公司Delta Energy Systems PTE. LTD.，今日決議將分次對其全資印度子公司Delta Electronics India Pvt. Ltd.增資。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）旗下新加坡子公司Delta Energy Systems PTE. LTD.（DESS），今日決議將分次對其全資印度子公司Delta Electronics India Pvt. Ltd.（DIN）增資共計6200萬美元（約新台幣18.3億元），以支應當地建廠資金需求，強化在印度的製造與供應鏈布局。

DESS董事會於6月12日通過本次增資案，為整體分次增資計畫中的第二階段，金額為3400萬美元（約新台幣10億元），預計以每股0.23美元認購約1.45億股普通股。前一階段則已於去年4月獲DESS與DET董事會通過，金額為2800萬美元（約新台幣8.3億元），增資股份約1.22億股。

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完成兩階段後，DESS將累計持有DIN約17.2億股普通股，投資總額達3.94億美元（約新台幣116.9億元），持股比例維持100%，並未有任何權利受限情形。台達電表示，此次增資主要用於支應印度子公司建廠所需，強化當地生產能力、擴充供應鏈彈性。

根據公告，DIN每股淨值約為新台幣6.06元，此次投資占台達電資產比重達77.58%，占母公司權益113.37%。台達電也說明，這項投資雖屬關係人交易，但整體決策過程由DESS與DET董事會審議通過，並無異議董事。此次公告為補充性說明，依據公開資訊觀測站要求揭露交易細節。

外界認為，面對全球供應鏈重組與AI、自動化應用快速成長，台達持續擴大海外生產據點，其中印度被視為戰略重地。法人解讀，增資印度子公司將有助台達在新興市場加速滲透，同時因應歐美品牌客戶「中國+1」布局轉移的趨勢。

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