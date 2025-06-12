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鴻家軍廣宇斥資3.41億元 收購夏普馬來西亞廠

2025/06/12 17:55

廣宇將收購日本夏普旗下Sharp North Malaysia位於馬來西亞的廠房與土地使用權資產。（廣宇提供）廣宇將收購日本夏普旗下Sharp North Malaysia位於馬來西亞的廠房與土地使用權資產。（廣宇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團成員、連接器廠廣宇（2328）董事會今日公告通過授權董事長簽署意向書，將以不超過馬幣4850萬元（約新台幣3.41億元）收購日本夏普旗下Sharp North Malaysia（SNM）位於馬來西亞的廠房與土地使用權資產，為配合新客戶需求並擴充產能提前布局。

根據公告內容，廣宇此次標的位於馬來西亞吉打州雙溪大年工業區，包含土地使用權與廠房建物，土地面積達69萬500平方英尺，廠房樓地板面積則有57萬8904平方英尺。此次交易對象為SNM，並非廣宇關係企業。

整體交易價格上限為馬幣4850萬元，主要包含兩部分：一是資產本體的交易價格為馬幣4600萬元（約新台幣3.2億元）；另一為附帶條件，即買方需負擔擬續聘員工的年資結算費用，上限為馬幣250萬元（約新台幣1739萬元）。付款方式分三階段進行，包括簽署意向書時支付2%、正式合約簽署時支付8%、交易完成時支付餘下的90%。

此次交易為廣宇透過競標後與賣方議價取得，並委託冠宏不動產估價師事務所進行專業估值，估價結果為新台幣3.03億元（折合馬幣約4316萬元），由地政估價師王俊雄簽署，未列為限定或特定價格，與實際交易價格相符。

廣宇表示，此次資產收購為配合新客戶訂單需求並擴大產能使用，後續交易完成與否，尚須取得當地政府機關許可與完成盡職查核。依目前規劃，最終合約將於上述條件滿足後簽署。

根據公告，該筆資產過去由Sharp自1976年起持有，並非廣宇關係企業所有，亦不涉及關係人交易，交易案於今日董事會通過，並經監察人承認。外界解讀，此舉象徵廣宇進一步強化海外產能布局、因應AI伺服器等客戶需求持續增溫的趨勢。

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